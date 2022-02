No olvides hacer esto en tu próxima entrevista de trabajo. Alguna vez te pasó que fuiste a una entrevista de trabajo y no sabías, por ejemplo, qué hacer con las manos? No sabías si sonreír con simpatía o poner tu cara lo más seria posible.

Análisis exclusivo

para Zonda Diario

Por Hugo Lescano*

@hlescano

Tenías dudas sobre cómo saludar para no caer mal o sobre cuál sería la manera correcta de sentarte. Te cuento que eso es algo que casi todos alguna vez hemos vivido. Y es que, aun cuando hagamos nuestro mejor esfuerzo para agradar, es posible que quien nos entreviste no esté en su mejor día o, en todo caso, sus percepciones no estén a tono con nuestras intenciones. Sin ir más lejos, en octubre del 2021 una joven argentina de 26 años compartió en sus redes sociales la increíble experiencia que le tocó afrontar durante un proceso de selección laboral, y la anécdota se volvió viral.

Su nombre es María Manuela Fernández, analista de Recursos Humanos, quien fue rechazada de un trabajo por sonreír demasiado. Literalmente el mail que recibió como respuesta a su postulación decía: “Nos pareció interesante tu CV y lo que tienes para aportar a una empresa. Pero sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática y no nos parece muy profesional una persona que sonría toda la entrevista”. Es cierto que hasta podríamos horrorizarnos de semejante respuesta. Sin embargo, también es cierto que esa es la dura realidad que afrontan millones de personas en todo el mundo, que a diario se postulan para un empleo.

Existen entrevistadores tan diversos que sería imposible agradar a cada uno de ellos. Entonces nos preguntamos ¿Está todo perdido? ¿No hay nada por hacer? ¿Sólo nos toca probar suerte y esperar? No desesperes. Hay solución. La ciencia del comportamiento humano, nos ha dejado una puerta abierta y hoy te daré un tip para que puedas manejarte mejor en tu próxima postulación.

La primera gran dificultad la encontraremos incluso antes de comenzar la entrevista. Y esa dificultad es ¿Cómo saludar a una persona que podría transformarse en nuestro propio jefe o nuestra propia jefa? ¿Qué hacemos? ¿Saludamos con un beso? ¿Extendemos la mano con una sonrisa? ¿De qué manera podemos actuar para que no sienta que le estamos faltando el respeto o que estamos invadiendo su espacio? ¿Cómo podemos evitar que nos ocurra lo mismo que le ocurrió a María Manuela? Una de las alternativas más poderosas en estos casos es la de espejarnos. Eso significa que realizaremos los mismos movimientos que realiza la otra persona, pero de modo sutil – sin exagerar- con el fin de lograr lo que llamamos en comunicación no verbal, empatía kinésica. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Cuando la persona nos vaya a saludar, lo que haremos es esperar un segundo más antes de tomar la iniciativa, para ver cómo se mueve. Te da la mano, dale la mano. Te da la mano y apoya la otra mano encima, hace lo mismo con la tuya. Te da la mano y te toca en el brazo, dale la mano y tocá suavemente su brazo con la otra mano. Te abraza, abrazás. Te abraza y palmea la espalda, hace exactamente lo mismo porque estamos preparados para aceptar a una persona que hace exactamente lo que estamos haciendo nosotros.

Se trata de un comportamiento social -no solo de los mamíferos, sino también de otras especies -, a través del cual “creamos” en nuestro interlocutor una “sensación de pertenencia” y favorecemos la posibilidad de que nos considere de su propia “manada” y por lo tanto de su equipo. Esto es así debido a las neuronas espejo descubiertas en 1996 por Giacomo Rizzolatti, un famoso neurobiólogo italiano que sigue investigando hasta el día de hoy, el comportamiento empático en nuestra especie. Ahora bien. Hay algo para tener en cuenta. Como se trata de una entrevista de trabajo en la que nos estamos postulando, somos la parte con menos poder en la relación. Eso se llama asimetría. Lo que buscamos es que la otra persona siempre tome la iniciativa respetando esa asimetría. Por esa razón si somos simpáticos al extremo, estamos tomando la iniciativa emocional y eso puede no causar una buena impresión en un vínculo donde el liderazgo lo tiene la persona que nos entrevista. No tomemos iniciativas. No hagamos chistes, no adelantemos nuestro cuerpo, no planteemos emociones en nuestro rostro a menos que nuestro entrevistador lo haga ya que esos comportamientos no se ven bien cuando nuestro interlocutor tiene el poder.

No olvides que con las palabras decimos lo que creemos, o contamos historias, pero nuestro cuerpo tiene el poder de expresar y reflejar emociones. Porque como siempre decimos en nuestro laboratorio nuestro cuerpo no sabe mentir.

*Hugo Lescano

Director del Laboratorio

de Investigación en

Comunicación No Verbal

Consultor de la OEA

(Washington DC) en Negociación

y Comunicación no Verbal

Además, se desempeñó intercediendo en conflictos carcelarios durante más

de una década en las

cárceles de Buenos Aires

www.hugolescano.com