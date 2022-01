No le arreglaron el celu porque tenía una foto de Cristina

El hecho se conoció cuando el propio empleado, que rechazó el servicio, hizo público el caso en las redes.

Un joven que necesitaba reparar su celular porque presentaba una falla decidió llevar el aparato a una casa especializada ubicada en el barrio porteño de Belgrano.

Sin embargo, se encontró con una sorpresa: el técnico que debía revisarlo le negó el servicio por tener una foto con Cristina Kirchner de fondo de pantalla.

La insólita situación se hizo pública porque el empleado que decidió no reparar el celular publicó una foto en su Twitter con la imagen del aparato y un posteo en el que relataba lo sucedido.

Allí, se ufanaba de no haberle brindado el servicio, aunque nunca sospechó que su tuit llegaría al cliente y que finalmente sería él quien terminaría perjudicado.

Resulta que mi celular presentó una falla y la persona que me atendió no solo no cuidó la privacidad de un cliente, sino que pensó que jamás iba a llegarme su tweet y su respuesta fue: es mi opinión. Pero… la idea era arreglar el celu🤔

Esto sucedió en Cabildo y Blanco Encalada pic.twitter.com/NHcx75shFX

— Agustin (@AgusOca2020) January 13, 2022