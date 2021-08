No hubo acuerdo y los médicos van al paro

Comunicaron a la Subsecretaría de Trabajo que comenzarán el 25 con la retención de servicios, en asambleas hospitalarias y paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo el día 26 de agosto.

El Sindicato Médico comunicó que a raíz del fracaso de la conciliación obligatoria con Salud Pública por los reclamos salariales, iniciarán medidas de fuerza y realizarán un paro por 24 horas el próximo 26 de agosto.

Así lo aseguró a Zonda Diario el titular del gremio Daniel Sanna. La audiencia se había extendido por 10 días, pero de acuerdo a lo que expuso Sanna, “desde el ministerio no hubo respuesta a las peticiones del sindicato, la subsecretaría de Trabajo la dio por fracasada y liberó a las partes”.

Las medidas de fuerza que ya fueron comunicadas a la Subsecretaría comienzan el 25 de agosto con retención de servicios a partir de las 10 de la mañana, con asambleas hospitalarias y el 26 paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. La concentración será a las 10,30 en Calle Pueyrredón y posterior movilización a la Casa de Gobierno para hacer entrega de un petitorio al gobernador.

“De acuerdo a la respuesta va a ser la profundización de las mismas”, aseguró el profesional.

Afirmó que son tres los puntos solicitados. “En materia salarial pedíamos que se hiciera como en marzo que hubo un incremento del 30%, mayo 7%, junio 6% y octubre 7%, eso mismo se solicitaba a partir de ahora para llegar a fin de año al 45%” porcentaje que se calcula habrá de inflación.

Agregó que “sobre los otros puntos ni siquiera hubo respuesta. Eran la recategorización y que se bonificara sobre el básico que tiene el médico. Además, en el tema jubilatorio el 82% y la creación de una caja compensadora para todos los empleados públicos.

Luego detalló que el tercer punto “es el incumplimiento de la ley de carreras, no entendemos porqué no se cumple con ella, porqué no llaman a concurso si los cargos están presupuestados, no tienen que crear cargos y no hay una mayor erogación presupuestaria. Esto es para evitar que no se sigan cubriendo a dedo, para que a través de un concurso ingrese al sistema el que este más capacitado”, concluyó Sanna.