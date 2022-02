El dirigente justicialista remarcó que la mejor cualidad que debe tener un político es la humildad. Indicó que es optimista en cuanto a la recuperación del país. Aseguró que dentro de Todos “no hay que buscar enemigos, sino afuera”.

El diputado nacional José Luis Gioja habló de todo en una entrevista de el canal nacional IP (Información Periodística) donde se refirió a la provincia, a la relación entre Cristina y el presidente Fernández y el acuerdo con el FMI.

Sin pelos en la lengua, Gioja arrancó diciendo que despues de tantos años como gobernador el poder legislativo es un cambio muy grande.

“Ser gobernador es donde se puede aplicar todo lo que aprendiste y ponerlo al servicio de lo que pensas”, indicó.

También consultado sobre el vículo con el país de Chile y su nuevo presidente, aseguró que “Creo que vamos a avanzar con la integración física. Creen que vamos a competir con ellos y en realidad pensamos que vamos a integrarnos y trabajar juntos”, añadió.

La situación política en SJ

Gioja también se refirió a la relación con el gobernador Sergio Uñac. Y destacó que “fue mi vice gobernador y su hermano también. El padre era un gran amigo y buena persona. Los chicos son distintos especialmente el que esta hoy de gobernador y tienen otra mirada”.

“No coincidimos en un montón de cosas en como se maneja esto. Siempre digo que la mejor cualidad que tiene un hombre público que quiere hacer política es la humildad, y a lo pavo a lo tonto vos siempre llegas, pero con la soberbia y arrogancia es más complicado”, aseguró.

“El poder atora y empacha entonces no hay que empacharse de poder”, añadió.

Gioja señaló que “se suponía que no tendría que haber habido ningún tipo de problema (con el gobernador) y haber sido todo normal”

“Lamentablemente no fue y lo que a mi me interesa es que esto no afecte la tarea obligatoria que tenemos que hacer en beneficio de los sanjuaninos. Y que quede claro también el porque hay diferencias y que estas existen. Todo esto va a pasar y se va a resolver democráticamente, como corresponde”, comentó.

“Él impulso una ley para eliminar las PASO y en el país la decisión es promoverlas, que desde el último concejal y hasta el presidente pueda ser elegido en unas PASO. Creo mucho en eso porque las PASO significaron un gran avance para democratizar los partidos políticos en un tiempo donde la critica arrasaba”, aseguró.

Cristina y Alberto

En cuanto a la relación entre la vicepresidenta y el titular del Poder Ejecutivo, Gioja indicó que no se debe confundir la “democracia interna con conducción”.

“Creo que hay conducción. Hoy se tiene una gran figura que aglutina que es un cuadro político, para mi de lo mejor, que es la vicepresidente. Y desde lo institucional tenemos un presidente que respetamos y acatamos cada una de sus decisiones. La política no es el cementerio, en el justicialismo y en el frente Todos mucha vida y hay diferentes criterios”, dijo el diputado nacional.

“La unidad no es uniformidad. Es también tener puntos de vista distintos y lo importante es poder discutirlo y hacer una buena síntesis”, añadió.

Sobre el gobierno de Fernández indicó que “me parece que un sector en el que estamos flojos es la prensa, no nos ayuda y nos inventa todos los días un problema. Creo en Alberto y Cristina, hacen un equipo y sobre todo ella es la que ideo esto para terminar con un ciclo que le hizo mal al país”.

Y remarcó que “lo importante es encarrilar la discusión darle cavida y contenerla y hacer esfuerzos para que esto pase”.

Máximo y el acuerdo con el FMI

Respecto a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Todos en Diputados, Gioja indicó “tuvo un gesto de muchisima sinceridad”.

“Pude charlar y termine entendiendo su posición. El paso al costado creo que tiene explicación, sin salirse del bloque sin romper”, dijo el dirigente y se mostró confiado en que “esto va a pasar y vamos a aprobar el acuerdo”.

“Cuando solucionemos estos problemas que existen vamos a seguir en crecimiento”, ratificó.

“Máximo no le va a decir a nadie que no vote pero el no va a hacer proselitismo con el no votar. No se va a ir del bloque, no queremos que se vaya”, añadió.

Además remarcó que “Argentina esta endeudada hasta la coronilla por culpa del gobierno de Macri. Y es una gran espina que tenemos clavada y hay que darle una solución al tema.

Lo peor que nos pudo haber pasado fue volver al FMI. Ninguno de los acuerdos con el FMI dejo cosas positivas para el país”.

Y en cuanto a su postura sobre el tema añadió: “Con la nariz tapada voy a votar porque está es la única realidad, porque tenemos que salir de esto y confío en que Argentina va a seguir el rumbo de crecimiento”.