No hay envases de champagne ¿con qué brindamos para las fiestas?

A raíz de la crisis del vidrio, las empresas proveedoras no están haciendo este tipo de envases, lo que dificulta el fraccionado sobre todo en pequeñas champagneras.



La escasez de envases de vidrio afectó duramente a la pequeña industria elabora productos alimenticios. También tuvo un duro impacto en pequeños elaboradores de vinos y espumantes.El principal problema se evidenció en la industria vitivinícola donde se evidenció durante todo el año un faltante entre el 20 y 30 por ciento de botellas para fraccionar con normalidad. Sin embargo el problema también lo atraviesan los elaboradores de conservas y salsas que tampoco consiguen envases, lo que ha llevado a un consecuente aumento de precios en los mismos.En el país hay tras empresas que producen botellas, dos son pymes – Veralia y Cristalería Rosario-y la más importante es Rigolleau de Cattorini. Estas plantas han tenido problemas y la provisión de envases ha sido inferior lo que implicó que no se pudo cumplir con la demanda del sector productivo, que habido por la flexibilización de los controles de la pandemia comenzó a generar y a apuntalar el crecimiento económico de la provincia. Vale marcar que recientemente Cattorini inauguró un horno que será un alivio para la alta demanda.

El problema de los espumantes

Por esta razón, muchos de los productores y elaboradores se han enfrentado al problema de tener la materia prima, pero no conseguir suficientes envases para poder procesarla. Desde el sector, algunos referentes consideraron que los precios, cuando se consiguen envases, subieron de una manera notable.

El ingeniero Miguel Mas, de la Champagnera Miguel Más contó que “en este momento no hay botellas para hacer espumantes. En mi caso pude comprar un par de pallet a principio de año, pero luego no hubo más”. Pero el problema no es solo para este producto “tampoco se consiguen envases para envasar aceite de oliva, aceto balsámico o conservas. Este es un problema que atraviesa toda la industria”.

De hecho este problema se debe a un tema de puesta en funcionamiento de los hornos, donde tienen que cambiar moldes. El tema es que la demanda de botellas para vino es tan alto, lo que lleva a que las empresas prioricen lo que más se pide.

Esto sin dudas tiene repercusión directa en los pequeños elaboradores, pues quienes tienen cierto stock podrán superar las complicaciones. Sin dudas esta situación llevará a que ciertas marcas, sobre todo las pequeñas, se vean debilitadas en las góndolas a raíz de que no tienen con qué envasar su producto. De hecho, las pequeñas productoras de espumantes fraccionan en la medida que la demanda se los solicita.

Vinos artesanales

Por su parte, el elaborador de vinos artesanales calingastino, Simón Tornello contó que “hay problemas con los precios y además en mi caso tengo que ir a buscar un pallet a San Juan y el otro a Mendoza, con lo que se nos multiplica los precios. Un colega por ejemplo tuvo que traer las botellas desde La Plata”.

A esto se suma otro problema “no tenés posibilidad de elegir modelos de botellas, por lo que vienen distintas”. De todos modos valoró el acuerdo que hizo el INV que consiguió un poco de 1 millón de botellas para elaboradores de vinos artesanales o pateros “nosotros nos sumamos al programa del INV y estamos terminando de coordinar la compra con la empresa, dentro del primer operativo de botellas”. Se tiene que recordar que en pocos días se hará el lanzamiento de un segundo millón de botellas destinado para este sector.

Dulces y conservas

Por su parte, el elaborador de conservas y dulces iglesiano, Alfredo Días reconoció el problema del faltante de botellas. De todos modos afirmó que aún no tenía problemas para envasar en la temporada porque la maduración de los productos en Iglesia es casi dos meses más tarde. De todos modos marcó que “al no conseguir los mismos modelos de envases, tenemos problemas en el etiquetado de los productos porque en muchos casos no te calzan y tenés que hacer rediseños. Ahora hay que pensar primero en conseguir el envase y luego se coloca la etiqueta”.

Quien manifestó problemas similares fue la elaboradora de conservas y dulces del Médano de Oro, Marcela López. “Nosotros compramos en la provincia y en muchos casos no hay. Vamos a comercios donde habitualmente nos vendían y no conseguimos. En mi caso tenía envases de 800 gramos y tuve que bajar a 600 gramos y ahora tampoco consigo los de 600”.

“La falta de envases ha llevado a que estos se encarezcan de manera notable, subiendo más del 100% en dos años”, de acuerdo a lo que dicen desde el sector.

“Un problema que tienen los productores es que no consiguen envases homogéneos para poner en góndolas”

EN LAS FERIAS

La realización de las ferias agroindustriales y agroproductivas en la provincia fueron las primeras que evidenciaron la falta de vidrio en otros sectores como el de conservas o aceites.

Los participantes de estos eventos son micro pymes que durante el 2020 en pandemia tuvieron una actividad mínima y no fraccionaron sus productos. Esto llevó que cuando aumentó la demanda y se bajaron algunas restricciones quisieran fraccionar más pero no lo pudieron hacer por faltar envases.