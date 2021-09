Nicole Neumann y Fabián Cubero juntos en un evento especial

La modelo y el futbolista compartieron un día en familia por una importante razón.

Hoy por la mañana, Nicole Neumann y Fabián Cubero, sorprendieron a todos al mostrarse de manera pacífica en la celebración por la primera comunión de su hija, Allegra. Ambos estuvieron acompañados de sus respectivas parejas.

Desde que la modelo y el futbolista se separaron hace algunos años atrás, quedaron envueltos en reiterados conflictos. Sin embargo, con el paso del tiempo pudieron ir limando sus asperezas y eso se pudo ver reflejado en el primer evento que compartieron juntos, en donde tanto Nicole como Fabián publicaron fotos del festejo y, además, se mostraron cerca.

Neumann, a través de su cuenta de Instagram, compartió una historia en la que está junto a su expareja y su hija. De esta manera, decidió reflejar la buena relación que existe en la actualidad y el momento de mucha intimidad que vivieron. Incluso, etiquetó a la cuenta de Cubero en un guiño del mundo virtual.

Por su parte, el ex futbolista de Vélez publicó varias imágenes junto a su pareja, Mica Viciconte, y sus tres hijas. “Felicitaciones Allegra en este día tan especial de tu #comunión”, fueron las palabras que eligió el papá de la nena para expresar su emoción.

Atrás quedó ese pasado cargado de peleas y medidas cautelares por parte de ambos protagonistas que se prolongó durante años hasta hace pocas semanas. El acuerdo que estableció la expareja logró solucionar temas importantes como el hecho de compartir imágenes de sus hijas en público, la división de los inmuebles y los viajes que realicen junto a las menores.

El pedido de Nicole

Hace un mes atrás, Cinthia Fernández reveló en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) la dura carta de Nicole Neumann le envió a Fabián Cubero, la cual fue expuesta en la causa de la que el exjugador fue sobreseído. La misma repasaba con crudeza ciertas situaciones que generaron dolor en el vínculo que mantuvieron y se extendió luego de la ruptura. Además, contaba con un pedido especial “por el bien de sus hijas”.

“Hace año tengo soñado festejar mis 40, que no son una fecha cualquiera, con mis hijas en un viaje. Ya tenía todo sacado y pagado, dado que jamás esperé encontrarme con un ‘no’ ante un viaje familiar en víspera de mi cumpleaños, la mamá. Y sin pedirte nada a vos”, comienza el texto donde la modelo y conductora expresa su enojo.

En la misma, además, llegó a decir: “Mi abogado está al tanto y presentó los escritos correspondientes, volvemos al próximo fin de semana. Saludo, y la verdad lamento horrores no poder acordar como familia y personas civilizadas. Ojalá algún día podamos tener una relación madura para el bien de nuestras hijas, ya que tanto decís que las amás”.

Incluso, en esos días la Justicia falló a favor de Fabián Cubero al ser sobreseído en uno de los juicios que le inició a Neumann. Todo se había originado cuando ella grabó una historia mientras retiraba a su hija de la casa de él y, al no poder difundirlo en público, se lo pasó a la conductora Lío Pecoraro que lo viralizó en redes. Todos esos conflictos parecen haber llegado a su fin y comienza una nueva etapa para ambos con mayor adultez por su hija.