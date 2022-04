Nico Tivani, la máquina de ganar

El corredor de la Agrupación Virgen de Fátima está en un nivel increíble. Es el más ganador de las rutas argentinas. Viene de quedarse con la Vuelta a Formosa internacional y antes se había quedado con la Vuelta del Porvenir, otra con puntaje UCI. “Estamos teniendo una temporada soñada y esperemos cerrarla de la mejor forma en el Argentino”, declara el Nico, como le dicen todos.

Sus números son lapidarios. Esos mismos marcan que es el ciclista más ganador del país en lo que va de la temporada de ruta. Aunque también es cierto, que cuando ha competido en MTB, también se ha destacado.

Clarísimo es que estamos refiriéndonos a Germán Nicolás Tivani, conocido simplemente como “el Nico”, y que ha sabido en este último tiempo ganarse el corazón de los aficionados al ciclismo.

El domingo sumó otro logro a su palmarés. Ganó la Vuelta a Formosa Internacional.

“El primer día tuvimos sensaciones encontradas, yo llegué adelante pero perdimos a un compañero como el Chaqueño Juárez, una carta muy importante”, empezó contando el pocitano respecto al último éxito.

“Los chicos hicieron un buen trabajo. Después me salió una buena crono. Luego corrí con tranquilidad, sobre todo por la calidad de compañeros que tengo, es un gran equipo y gracias a ellos son las victorias que estamos teniendo”, agregó el ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima.

En los metros finales ya se sabía que era el ganador, sin embargo, prueba de su gran momento, Nicolás Tivani no se guardó nada y se quedó también con el sprint de la etapa de cierre. “Venía bien, bien ubicado, mis compañeros habían hecho el esfuerzo y me dejaron con fuerzas para el final”, agrega.

En esta carrera internacional con puntaje UCI, el sanjuanino de 24 años recién cumplidos, no solo ganó el premio mayor. También se quedó con el primer puesto a la regularidad, ya que estuvo en el podio en todas las etapas. Y además ganó la clasificación de las Metas Sprinter.

Otra muestra más de la gran temporada que está teniendo Nico Tivani. “Una temporada soñada estoy teniendo en lo personal y en el equipo. Ojalá podamos seguir así y mantenernos hasta el final. Tenemos que seguir a full, seguir metiéndole para ahora apuntarle de lleno al Campeonato Argentino”, declara.

LO QUE VIENE

Con respecto a lo que viene, además de la prueba para este fin de semana en San Juan, como es el Campeonato Argentino de Ruta, también queda el Panamericano, otra competencia internacional.

“Estoy muy feliz por lo hecho pero quiero seguir enchufado para lo que queda. Son dos objetivos importantes por los que hay que seguir a full, el Argentino y el Panamericano”, agrega el pocitano.

Está afiladísimo, pero lejos de sentirse satisfecho o pensar que ya está listo por este año, a Nico Tivani se lo siente totalmente enchufado. Sabe que esto no termina y su próxima meta está en lo que viene, que es el fin de semana siguiente.

LOS ÉXITOS

OCTUBRE 2021:

8/10: Desafío Río Pinto (MTB)

15/10: Vuelta Al Oeste-Chilecito | 1ª Etapa.

16/10: Vuelta Al Oeste-Chilecito | 2ª Etapa.

17/10: Vuelta Al Oeste-Chilecito | 3ª Etapa.

17/10: Vuelta Al Oeste-Chilecito.

22/10: Vuelta Cutral Co | 1ª Etapa.

24/10: Vuelta Cutral Co.

31/10: Doble Cerrillo.

NOVIEMBRE 2021:

07/11: Circuito Albardón.

24/11: Vuelta Al Valle | 5ª Etapa.

DICIEMBRE 2021:

04/12: Clásica Doble Media Agua.

12/12: Doble Chepes | 2ª Etapa.

18/12: Doble Calingasta | 1ª Etapa.

26/12: G.P. Aserradero Bucci-Los Cerrillos.

ENERO 2022:

09/01/22: Giro del Sol San Juan | 3ª Etapa.

30/01/22: Clásica 4 Puentes.

FEBRERO 2022:

10/02: Vuelta del Porvenir San Luis | 2ª Etapa.

12/02: Vuelta del Porvenir San Luis | 4ª Etapa.

13/02: Vuelta del Porvenir San Luis.

27/02: Vuelta de Mendoza | 8ª Etapa.

ABRIL 2022:

08/04: Vuelta a Formosa | 2ª Etapa.

10/04: Vuelta a Formosa | 4ª Etapa.

10/04: Vuelta a Formosa Internacional.