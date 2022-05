Nico Tivani, amo y señor

Con 4.195 bikers el corredor de la Agrupación Virgen de Fátima se adueñó de la carrera.

El Desafío al Río Pinto es la prueba de mountain bike más importante de Sudamérica y ayer con la participación de 4.195 bikers que recorrieron lls 83 kilómetros del duro recorrido.

Nico, el ciclista más ganador de la temporada de ruta, volvió a imponerse en la prueba de MTB, tal cual lo había hecho el año anterior.

“A 40 kilómetros de al meta yo les llevaba 15 segundos a un grupo grande y aproveché la subida al Mirador San Marcos que son 7 kilómetros de ascenso, para hacer diferencias y les pude sacar como 2 minutos”, expresó Nico.

“De ahi me descolgué y fui a tope a meta, no sabía bien los diferenciales y me guiaba porque miraba atrás y recién cuando salí a la ruta 38 ahí me avisan que le llevaba como 3 minutos y medio. Solo quedó ir a tope hasta la meta para poder festejar este lindo triunfo”, expresó Nico agradeciendo a la Agrupación por permitirle correr con el Trek, uno de los sponsors del ciclista pocitano.

El Nico Tivani se quedó por tercer año consecutivo con la temporada de ruta en la provincia y como si fuera poco brilla en el mountain bike.