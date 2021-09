Nico Olivieri: “hacer música en pandemia es un desafío”

El joven artista remarcó que “el tiempo de pandemia fue muy complicado” para llegar con sus expresiones al público. Agregó que “hoy muchos jóvenes valoran al folklore”.

Es una de las nuevas voces del folklore en la provincia. Ganador del pre Cosquín en 2018 tuvo la posibilidad de llegar a tocar en la Plaza Prospero Molina. Sostiene que su objetivo es volver a ese lugar que es mítico, algo así como la meca del folklore. El lugar donde todos quieren llegar.

Hoy en tiempos de pandemia, pero con cierto nivel de apertura, los artistas están volviendo a los escenarios y esto les plantea la posibilidad de volver a mostrar su arte. Nico Olivieri reconoce que el tiempo de pandemia fue duro, pero también reconoce que le sirvió para establecer contactos con sus seguidores a través de las redes sociales, un rincón al que ningún artista puede escapar en estos tiempos donde la globalización está expresada en la accesibilidad a las plataformas de comunicación y en tiempo real una persona puede enterarse de lo que ocurre en la otra punta del planeta.

El artista estuvo en Zonda Diario, sobre su participación de nuevo en los escenarios afirmó que “gracias a Dios de nuevo se están abriendo las posibilidades. Llevar la música en este contexto de pandemia ha sido un gran desafío. Al principio fue un gran problema porque no podíamos salir pero luego se convirtió en un desafío, porque a medida que se iban cerrando algunas opciones se abrían otras posibilidades”.

Nico Olivieri comenzó hace mucho tiempo en la actividad artística a pesar de ser muy joven y tener solo 22 años. “En la actualidad estamos trabajando en un nuevo proyecto donde vamos incorporando nuevas canciones para ampliar el repertorio”. En ese sentido marca que “uno tiene que estudiar lo que el público demanda”, reconoce que su cuna es el folklore “pero el público demanda otros géneros y se tiene que apuntar a ello para ir ganando seguidores”. El cantante remarca que “el folklore siempre fue la base, pero siempre hay una balada romántica o algo fiestero que levanta al público”. En ese sentido destaca la amplitud del folklore nacional que tiene ritmos múltiples que van desde los para escuchar hasta los que son para bailar.

El joven artista sanjuanino tuvo su experiencia en el Gran Festival de Cosquín cuando participó como ganador del pre Cosquín por San Juan. “El estar en la Plaza Prospero Molina fue algo grandioso, siempre dije que en algún momento de mi vida iba a estar y se dio la posibilidad de poder cumplir ese sueño”. Con la apertura que se está dando con las restricciones de la pandemia sostiene que “ahora hay que volver a Cosquín, estamos esperando para ver qué es lo que ocurre. Llegar al escenario de Cosquín es lo que cualquier folklorista pretende.”

Contó que están trabajando en la grabación de algunas canciones. “Si Dios quiere a finales de año vamos a sacar un demo, es todo un proceso. Iremos sacando de canciones de a una hasta llegar a disco”, para ello el artista utilizará las distinta redes sociales como una forma de difusión.

Al profundizar sobre lo que pretende el público en este contexto de pandemia afirmó que “están cada vez más demandantes y están pendientes de lo que hacen los artistas. Como tienen algunos tiempos para sentarse a escuchar siempre piden cosas nuevas. La gente en este tiempo se ha sentado a escuchar nuevas propuestas”.

Sobre lo que le pide el público virtual afirma que es muy sorprendente. “Por ahí hay gente que dice que los jóvenes no escuchan folklore, pero la gente me conoce por eso. Los jóvenes en este momento demandan mucho folklore y eso está muy bueno porque uno se da cuenta que transmite algo y llega a la gente”.

De hecho contó que días atrás hizo una transmisión en vivo y “toda la gente pedía chacareras, zambas y me sorprendió mucho”.

Por último destacó que los artistas en estos tiempos tienen que abrirse y ampliar a sus estilos. “Muchas veces te invitan colegas de otros para hacer colaboraciones. Tengo amigos que no son del palo del folklore y te invitan a hacer una colaboración y eso está muy bueno”.