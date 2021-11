Nicki Nicole le pegó a Maradona

Nicki Nicole, a sus 21 años, es una de las artistas con mayor proyección del género urbano. Este año, la rosarina llegó a la cima tras ser la primera argentina en presentarse en el programa de Jimmy Fallon, más el lanzado de su primer disco, pero en las últimas horas fue noticia por un comentario que hizo sobre Diego Maradona.



En ese sentido, cuando la periodista diario El Pais de España le preguntó por Maradona, la novia de Trueno no tartamudeó y ofreció una respuesta sincera sobre el ídolo popular.



“Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no“, explicó, sin vueltas, en la entrevista con El País.

Por supuesto en las redes le cayeron con munición gruesa sobre la cantante por haberse expresado despectivamente sobre el 10.

Nicki Nicole dice que no tiene de ídolo a Maradona porque fue un “maltratador”, por suerte sus colegas en el trap y la música callejera son personas sin ningún tipo de antecedente que toman agua mineral y van a la iglesia todos los domingos — Lomelu (@ElLocoLomelu) November 12, 2021

El Diego >>>> Nicki Nicole pic.twitter.com/L7SCCl3cpB — Yami de América 🇦🇷🏆 (@_termoderiver) November 12, 2021

nunca es malo recordarlo pic.twitter.com/8xJZCo55pz — Copete FC (@AscensorMaxim) November 12, 2021

con este disco doble la alcanzó pic.twitter.com/nU9GqWX8m7 — Fer (@Fergbarrio) November 12, 2021

nicki nicole hablando mal de maradona para un diario de españa. diego era el primero que bancaba a los artistas de acá cuando en europa no nos daba cabida nadie. defendé a los tuyos, yankee de cartón @naikinai19 pic.twitter.com/hxWMj8hFBM — fred (@FredRP_) November 12, 2021