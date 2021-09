Neymar y Messi unidos por un gesto

Mirá lo que dice el experto en comunicación no verbal, Hugo Lescano sobre este gesto luego de la suspensión del partido entre Brasil y Argentina

El especialista en comunicación no verbal y columnista de Zonda Diario, Hugo Lescano a través de las redes sociales expresó “¿Cuántas veces habrás visto este gesto? El código de la autocensura (CC72) aparece en situaciones diversas. Ya sea porque ha ocurrido algo inesperado o porque lo que vemos o escuchamos nos parece difícil de asimilar. Sin embargo no es asombro lo que se expresa -aunque a priori parecería que si-, ni solo -como en este caso-, la obviedad de no querer que lean los labios -eso es lo aparente-, sino la necesidad de expresarnos y la orden de nuestro cerebro que invita a callarnos ya sea por temor, conveniencia o por lo inapropiado de aquello que quisiéramos decir. Así que la próxima vez que veas que alguien hace este gesto mientras te escucha, no dudes en creer que quiere decirte algo pero prefiere callar. Como @leomessi y @neymarjr cuando vieron que suspendían el partido que hacía 5 minutos había comenzado”.