Necroturismo y el San Juan eterno

San Juan avanza y busca nuevas alternativas para ofrecer a los visitantes. En su Capital, se presenta la opción poco conocida del turismo Necrológico. Una recorrida por el cementerio, muestra su aspecto histórico, arquitectónico y artístico, considerándolo como un atractivo cultural más de la provincia.

Escribe: Graciela Herrera

Si bien este tipo de turismo es incipiente en San Juan, el Necroturismo no deja de generar expectativas. Es cierto que no es común que a una persona le agrade recorrer cementerios ni que los mismos sean considerados parte integrante de la oferta turística de un destino. Sin embargo, el cementerio de la Capital ha sido puesto en valor al considerarlo un atractivo desde el punto de vista histórico, artístico y arquitectónico.

Los recorridos por la necropolis son guiados y específicos justamente para revalorizar su patrimonio histórico con el que cuenta.

En 27 paradas -las que podrían incrementarse y llegar a 40 próximamente- se pueden conocer las criptas antiguas, las bóvedas funerarias, las tumbas, cenotafios conmemorativos, panteones, y por su puesto ingresar a la capilla Nuestra Señora del Carmen de los Santos y Fieles difuntos, que se ubica al ingresar al cementerio ubicado en calle Las Heras al 550 norte, en Capital.

Recorrer los pasillos de aquel sitio santo se transforma en una verdadera travesía para propios y extraños dado que al salir de allí, se van nutridos de conocimiento y una experiencia extraordinaria.

Cuenta con monumentos declarados patrimonios de interés nacional y provincial, construcciones impresionantes que guardan datos históricos y múltiples estatuas diseñadas en mármol especialmente para ese lugar.

Las autoridades municipales de la Capital reafirmaron el interés por difundir el valor histórico cultural, arquitectónico y simbólico del cementerio que seguirá vigente por la gran aceptación que tuvo en los primeros meses de este año.

UN CIRCUITO TURÍSTICO CON PERSPECTIVA DE FUTURO

Aprovechar la riqueza histórica que alberga el cementerio de la Capital, es el centro del trabajo que encaran los funcionarios del municipio. La apuesta es fuerte dado que se buscará convertir aquella zona donde esta emplazado, en un atractivo circuito turístico de la provincia.

El director de Turismo de la Municipalidad de la Capital, Mariano Daniel Graffigna afirmó que si bien por la pandemia, las visitas han sido suspendidas, se trabaja para sumarle nuevas propuestas al Necroturismo en Capital.

Al circuito por la zona, queremos fusionarle música, con algunas intervenciones artísticas y gastronomía con visitas a fábricas de cerveza instaladas en zonas aledañas, anticipó el funcionario.

Destacó que “el circuito interno del cementerio es muy interesante porque contiene parte la historia y de la idiosincracia de San Juan”.

“Estamos trabajando para organizar circuitos puntuales para darle la oportunidad al visitante que conozca lo que más le puede interesar”, así, Graffigna explicó que “se están poniendo en valor algunos otros lugares que no estaban previstos, entre ellos, el circuito de los gobernadores de San Juan, de las mujeres destacadas, de las familias emblemáticas de la provincia”.

Para cuando se realice el relanzamiento de las actividades culturales y turísticas, desde el municipio apuntarán a implementar un paseo que pueda realizarse con realidad aumentada y que sea geolocalizada para que aquel que quiera acercarse al cementerio pueda hacerlo sólo con la ayuda de su celular en los horarios en que los guías no estén.

El desafío es grande pero la gran aceptación que ha tenido el Necroturismo en San Juan empuja a sumarle más valor a este museo a cielo abierto.

“Por ahora tenemos 4 guías, pero dentro un mes lanzaremos un programa de mentoreo para promover la participación de estudiantes universitarios que además puedan sumarse como coordinadores”, sostuvo el director de Turismo de la Capital.

TENDENCIA MUNDIAL

El Necroturismo es una tendencia que crece en el mundo. Los cementerios tienen la particularidad de que la historia y el arte cobran vida. No solo por los relatos urbanos y reales que se cuentan a cerca de los que allí reposan para la eternidad, sino también por las esculturas que los adornan.

El turismo de cementerio es una modalidad turística proveniente de Europa, en donde muchos camposantos abrieron sus puertas para que los visitantes conocieran la historia y el arte.

En el Viejo Continente está la Asociación Europea de Cementerios Singulares, integrada por necrópolis de París, Londres, Viena, Praga, Roma, Berlín, Oporto, Florencia, Estocolmo, entre otras, que conforman la Ruta Europea de los Cementerios.

LOS PUNTOS DEL RECORRIDO

1. Sepulcro de la Familia Sarmiento. Declarado Monumento Histórico Nacional.

2. Cripta de Alejandro Quiroga. Restos del ex gobernador Nazario Benavidez.

3. Cripta del Historiador Horacio Videla.

4. Mausoleo del ex gobernador

Ruperto Godoy.

5. Cripta del ex gobernador

Eloy Próspero camus.

6. Mausoleo colectivo de las Hermanas Franciscanas.

7. Cripta de Clemente Videla. Incluida por su belleza y valor artístico.

8. Cripta de Juan Meglioli. Incluida por su belleza y valor artístico.

9. Cripta de Dolores Pontoriero. Incluida por su belleza y valor artístico.

10.Cripta de Francisco José Marcó Esbry. Incluida por su belleza y valor artístico.

11. Tumba y Monumento Funerario a los Guerreros del Paraguay.

12.Monumento Funerario al ex teniente gobernador José Ignacio de la Roza.

13.Sepulcro y Monumento Funerario al ex gobernador Antonino Aberastain. Declarado Monumento Histórico Nacional.

14.Monumento Funerario al Dr. Amado Laprida.

15.Mausoleo del ex gobernador Juan Maurín.

16.Mausoleo de la Familia Del Bono. Incluida por su belleza y valor arquitectónico.

17.Cripta de José Manuel Moreno. Incluida por su belleza y valor artístico.

18.Tumba de Francisca Borja Toranzo de Zavalla. Declarada Monumento Histórico Municipal por Ordenanza N°5936 del Concejo Deliberante y Decreto N°2016/97.

19.Panteón Provincial.

20.Tumba de Amalia Fenech. Única tumba en tierra.

21. Fosa Común y Monumento Funerario a las víctimas del terremoto de 1944.

22.Cripta del ex gobernador Alfredo Avelín.

23.Tumba y busto de Don Pedro Echagüe: soldado, educacionista y escritor. Declarado Monumento Histórico Nacional.

24.Mausoleo de la Familia Sardella. Incluida por su belleza y valor arquitectónico.

25.Cripta y Escultura del ex gobernador Federico Cantoni.

26.Mausoleo del ex gobernador Leopoldo Bravo.

27.Capilla de Nuestra Señora del Carmen de los Santos y Fieles Difuntos.

Actualmente se agregaron 6 puntos más entre ellos el solar histórico de Emar Acosta y está programado agregar más de 10 paradas más.

PARA TENER EN CUENTA

La propuesta para visitar el cementerio con fines turísticos ofrece la posibilidad de hacerse gratuitamente. Se dispone de horarios que van siendo adecuados a cada época del año. Así, en invierno, puede recorrerse el lugar en la siesta, disfruntando del sol sanjuanino.

Mientras que en la temporada estival, las visitas se organizan en dos turnos, uno en la mañana y otro en la tarde.

Claramente, estos recorridos por la necropolis capitalina son organizados por grupos para que los guías puedan exponer todo sus conocimientos históricos y culturales que encierra el lugar.

Quienes deseen conocerlo pueden inscribirse en la página web del municipio de la Capital, por whatsApp, o en las oficinas de información turística ubicadas en la Estación San Martín, en la Catedral y en la Feria de Capital.

EL SEPULCRO DE LA FAMILIA DE SARMIENTO

El prócer sanjuanino le encomendó a su familia hacer un mausoleo para toda su familia.

Les envió 1400 pesos fuertes, valor que le costó a Domingo Faustino Sarmiento hacer la tumba de Dominguito.

CEMENTERIO DE LA CAPITAL, UN RINCÓN CULTURAL A CIELO ABIERTO

El cementerio municipal de la Ciudad de San Juan, no escapa a la nueva tendencia mundial, y a través de la Dirección de Turismo, dependiente de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, abre sus puertas a los visitantes, ofreciendo un recorrido histórico-turístico de Necroturismo que pretende dar a conocer y poner en valor el valioso patrimonio allí presente.

Un poco de historia

Este cementerio fue fundado en el año 1837, por el entonces gobernador, Nazario Benavidez, luego de que una gran creciente del Río San Juan (1833) inundara por completo la ciudad, dejando al descubierto los enterramientos que se encontraban en los terrenos adyacentes a las iglesias.

Por tal motivo, el gobernador de turno, Martín Yanzón, se vio obligado a ordenar el traslado de los restos expuestos a un “lugar alejado” de la población.

Actualmente, posee una superficie aproximada de 7 hectáreas y media (75.000 m2) y se encuentra custodiado por altos muros.

La entrada principal, a la cual se accede por gradas de travertino, se ubica sobre calle Las Heras. La misma fue diseñada por el arquitecto chileno Daniel Ramos Correa dentro del proceso de reconstrucción, posterior al terremoto de 1944.

Posee un pórtico de entrada, compuesto por 12 columnas sin base, ni capitel, revestidas de travertino. Hacia ambos costados, los muros se hallan revestidos de piedra laja, correspondiendo hacia la izquierda el edificio que contiene la Capilla de Nuestra Señora del Carmen de los Santos y Fieles Difuntos y hacia la derecha las oficinas administrativas del cementerio.

El cementerio de la Capital es un reflejo de la sociedad sanjuanina, ya que muchos de los personajes que forjaron su historia descansan allí.

El mismo, está dotado de incontables obras artísticas que van desde decorosos vitrales a hermosas esculturas en mármol y otros materiales.

Igualmente, dispone de imponentes construcciones arquitectónicas pertenecientes a distintos estilos como el neoclásico o el art dèco, muchas de ellas del siglo XIX y principios del XX que sobrevivieron al terremoto de 1944.

Cabe destacar que muchas de sus sepulturas han sido declaradas Monumento Histórico Nacional, Provincial y Municipal.