Nazareno Basualdo ganó el Desafío Ansilta

El atleta de Calingasta se sacó la espina y ganó por primera vez la competencia más importante de Cuyo que se llevó a cabo en el dique Punta Negra.



La novena edición de la carrera más importante de Trail Running de Cuyo, el Desafío Ansilta quedó en manos del calingastino Nazareno Iván Basualdo (32 años) que se adueñó de la categoría más larga y sacrificada de 70 kilómetros.

La competencia que se desarrolló el sábado y domingo en el paisaje imponente del dique Punta Negra contó con un récord de 5000 participantes y con competidores de varias provincias como Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, Catamarca.

“Tenía la espina de la edición pasada. Iba primero y me fisuré el fémur. Eso me retrasó y llegué segundo. Estoy muy contento de haber obtenido mi primera victoria en el Desafío Ansilta”, empezó diciendo Naza.

Largó al domingo a la 1 de la mañana en el Cerro Blanco y llegó ayer a las 9.24 horas al mismo sitio. Transitó casi el 70% de la carrera de noche y casi sin descanso, se alzó con un triunfo épico para el calingastino. “Fue un circuito duro y exigente, pero me encanto. Lo que había llovido, las parte mas blandas estaban compactadas. Las partes más duras fueron a buen ritmo en el Cerro Negro y en las bajadas se trota en las quebradas. Cada 10 kilómetros habían puestos de abastecimiento”, cuenta emocionado.