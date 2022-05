Nazarena Vélez reveló por qué se separó del padre de Barbie. La actriz contó los argumentos que la impulsaron a terminar el matrimonio con su ex.

Camina por los carriles de la sinceridad brutal, sin filtros, ni tapujos. Nazarena Vélez se mueve por la vida con liviandad, con el aprendizaje a cuestas de decenas de situaciones traumáticas que la marcaron y la moldearon en este presente, mucho más honesta en cuanto a sus pensamientos.

Justamente en el devenir de su labor en el programa de Ángel de Brito, la madre de Barbie Vélez abrió su corazón para nadar en las aguas de una historia muy personal, una situación de su vida que la marcó a fuego y que se relaciona con el divorcio de Alejandro Pucheta.

Claro que Nazarena y el padre de su hija mayor sintieron el flechazo de muy jóvenes, algo los impulsó a tomar la decisión de caminar por el altar y sellar el sentimiento que los unía cuando todavía eran adolescentes. Por eso siempre quedó en el aire la incógnita del motivo para separarse.

Inmiscuida en ese relato, Vélez sorprendió al contar: “Éramos muy pendejos. Nos casamos a los 18 años. Imaginate lo que era yo a esa edad. Él es bastante conservador, está criado de una manera muy machista, tiene cosas antiguas, pero ahora cambió. Es re buen tipo”.

Con la honestidad como ladera, la actriz se lanzó a narrar los factores que incidieron para activar el divorcio: “Al principio nos separamos en malos términos porque no me dejaba trabajar. Quería que esté con Barbie todo el tiempo. Yo tenía 20. Me iba a volver loca. Yo ya había empezado a trabajar con Gerardo Sofovich a los 14. Fueron dos años en los que no hice casi nada. Él tenía esa cosa machista”.

Incluso, Nazarena se animó a exteriorizar que en algún momento de su vida se planetó la posibilidad de reconstruir esa pareja. “Después de tantos fracasos una empieza a revisar… Ahí me di cuenta de que no hubo nada más de fondo, además de no bancármelo, éramos chicos, no podíamos conciliar”, aseveró.