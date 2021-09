Natalia Giaccone (Directora del Registro Civil): “vamos a trabajar sábado y domingo para las elecciones”

Siempre para la época de elecciones, los sanjuaninos nos hacemos una serie de preguntas como por ejemplo. ¿Qué tipo de documento llevamos para votar? ¿Qué pasa, si hiciste o pediste la renovación del DNI? ¿Qué hacemos si nos llegó? ¿Podemos retirarlo horas antes?. Para eso, la Directora del Registro Civil, Natalia Giaccone, estuvo en contacto con El Diario 35 por Zonda TV y respondió a estas preguntas.

¿Cómo va a trabajar el Registro Civil ese día? “Como sucede siempre para estas ocasiones especiales. El Registro Civil, va a trabajar él día sábado y e inclusive el día domingo. Van a estar abiertas las puertas del Registro Civil de Capital, ubicado en calle Santa Fe 54 Oeste, entre calles Mendoza y Entre Ríos, para que toda aquella persona que no le llegó o no retiró el DNI, lo pueda hacer sin problemas. Estamos organizando el operativo que van a estar disponible en todas las oficinas del Registro Civil para que puedan votar con tranquilidad con su nuevo documento.”

¿Qué hacer si hiciste el trámite y no lo recibiste? En principio, cuando la persona hace un trámite de DNI, debe estar atento para recibirlo en el domicilio y si, en casa no hay ninguna personas, ese documento vuelve al Registro Civil y puede retirarlo en las oficinas donde realizó el tramite. Algo para tener en cuenta, toda aquella persona que hizo los trámites y no lo recibió es importante que se acerque hasta las oficinas para retirarlo. El documento puede permanecer en las oficinas por un plazo de un año. Si esto no sucede este DNI es devuelto al RENAPER en Buenos Aires (Registro Nacional de Personas)”.

¿Conque que documento podemos votar? Son las disposiciones de las elecciones anteriores o que se tomaron en otras elecciones. La persona debe presentar el mismo ejemplar con el que aparece en el Padrón Electoral. Pero también, lo puede hacer con otro ejemplar. Así mismo, es importante aclarar se puede ocupar la cartera virtual del Registro Civil, donde para saber en que situación se encuentra el trámite. Es bueno que toda aquella persona que tenga dudas sobre su DNI, se acerque hasta la oficina donde hizo el trámite, que es donde le van a responder todas las preguntas e inquietudes que tengan”.

¿Han venido realizando operativos en los últimos días? “Venimos trabajando desde el comienzo de mi gestión. Este año, hasta la fecha actual, hemos venido realizando tramites de DNI en los diferentes departamento de la provincia. Esto pudo ser posible gracias a la llegada del camión fábrica de DNI que llegó a la provincia donde muchos de los sanjuaninos pudieron realizar diferentes tramites. Es una lástima que muchos de los trámites que se hicieron no fueron retirados y siguen aguardando que eso suceda. Fueron operativos sumamente exitosos y se han realizado una importante cantidad de trámites y actualizaciones de DNI de menores. Se han hecho también muchos cambios de domicilios”

¿’Se han detectado mucha gente indocumentada? “La verdad que no, han sido muy pocos los casos. Per también es verdad que mucha gente se está manejando con documento antiguo”.