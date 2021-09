Nahir Galarza: la Corte Suprema de Justicia podría anular el fallo

Las nuevas pericias presentadas ante el Supremo Tribunal de Justicia por el médico y psiquiatra Enrique Stola y la psicóloga Alicia Castro podrían hacer que la condena quede sin efecto.

El caso de Nahir Galarza tomó un rumbo interesante y volvió a ser noticia tras las declaraciones de Gabriela Laiño, que fue presentada durante el juicio como “perito informática”, pero el problema es que es licenciada en bromatología. A raíz de esto, la Corte Suprema de Justicia podría anular el fallo en contra de la joven.

Laiño ya había dejado claro que fue nombrada especialista en tecnología por decreto y la defensa de quien fuera condenada por el asesinato de Fernando Pastorizo, insiste en que esto contribuyó a que el fallo fuese “manipulado”.

Esto se suma a su demanda por 3 millones de pesos que ya fue presentada en el Juzgado Laboral N1 de Gualeguaychú, en la que acusa a sus superiores, el ex fiscal Sergio Rondoni Caffa, el Coordinador de Fiscales, Lisandro Beherán, y el Comisario General, Fabián Pérez. Según ella, todos ellos la obligaron a realizar una investigación para la cuál no tenía preparación.

“El Silencio de Nahir crónica de un linchamiento mediático”, expresó Jorge Zonzini, ex vocero de Galarza. Además, la perito asegura que fue obligada a manipular el cuerpo de la víctima en la morgue, con el fin de extraer el patrón de huellas dactilares, realizar la apertura del teléfono y manipular el celular de Galarza.

“Todas estas tareas sin tener para ninguna de ellas los conocimientos técnicos ni elementales. Todo fue un montaje para fraguar el resultado suscripto en las actas periciales”, manifestó Laiño y aseguró que el fallo presenta una “batería de nulidades por la falta de las garantías constitucionales con que contó Nahir en el juicio”.

Esta situación había sida previamente denunciado por Jorge Zonzini, ex vocero de la condenada que sacó el libro “El Silencio de Nahir crónica de un linchamiento mediático”, en donde adelantó “peritajes truchos”.

Según él, esto haría tambalear la condena de prisión perpetua por lo ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú.

También añadió que Galarza “fue juzgada sin ningún tipo garantías constitucionales, falta de perspectiva de género y con el acuerdo de todo el arco político y judicial de Entre Ríos para instalar el primer ‘machicidio’ de la Argentina, como absurda contracara de los femicidios”.

“Antes me cabía alguna duda sobre si solo se trataba de fiscales y jueces burros sin conocimiento sobre violencia de género. Ahora, con este hecho que denuncia la perito trucha puesta por el fiscal, que no contaba ni con un mero curso de informática básica, tengo certezas de que se trata de un grupo de auténticos sinvergüenzas del derecho”, remarcó Zonzini.

Con todo lo dicho, el ex vocero aseguró que la máxima autoridad judicial del país va a dejar sin efecto la condena de Galarza.

“No tengo la menor duda de que la Corte Suprema anulará la pena arbitraria recibida por Nahir que, como mujer adolescente.