“Nada tiene que ver ANIVI con la actuación de alguno de los agentes que ahí trabajen”

ANIVI, el centro modelo para detectar casos de abusos en menores, fue defendido por el titular del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Quattropani, frente a las acusaciones por mala praxis que pesan sobre una de sus agentes que estuvo por años con actuación como autoridad a cargo de la Cámara Gesell de la institución.

El Fiscal General, Eduardo Quattropani, defendió al Centro de Abordaje de Niños Víctimas que es considerado por UNESCO un modelo en Latinoamérica y separó el modelo de gestión para contener y detectar casos de abuso o violencia contra menores de edad respecto de el modo en que alguien, en particular, pueda haber desempeñado su función.

Esta aclaración, surge frente al caso de quien fuera la principal psicóloga de ANIVI, Inés Rodríguez -que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia- y que fuera suspendida por mala praxis. La licenciada Rodríguez fue incluso sancionada por el Colegio de Psicólogos por inducir respuestas a los menores en la Cámara Gesell.



Quattropani, tras asegurar que sería una injusticia juzgar a todo un centro por lo que pueda ocurrir con una de las personas que ahí trabajan, aseguró que no hay que incurrir en generalizaciones. “Sería una injusticia en este tiempo casi fundacional de una cultura distinta del sistema penal. ANIVI son un montón de fiscales, de ayudantes, de psicólogos, de médicos, de empleados, de técnicos que brindan el servicio de Justicia por primera vez las 24 horas, los 7 días de la semana”.

El fiscal general, aseguró que el tema de la licenciada Inés Rodríguez podrá tener su resolución en la Corte y esto no afectará lo que significa para la provincia este centro de atención para presuntas víctimas menores de edad.

Por su parte, el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur se eximió de expedirse sobre el tema ya que la causa judicial en trámite. No obstante, eso, llevando tranquilidad, aseguró, que independientemente del tema de la psicóloga Rodríguez, “La unidad fiscal ANIVI está cumpliendo con su labor”.