“Nada es posible sin equilibrio»

La ministra de Hacienda, Marisa López, destacó todo lo actuado por la provincia para mantener la actividad económica en tiempos de pandemia.

La ministra de Hacienda de la provincia, Marisa López hizo un repaso de las medidas y las políticas implementadas en la provincia para hacerle frente a la pandemia y mantener la actividad económica durante una entrevista en el programa Hablemos en Serio, conducido por Roly Olivera en Zonda TV.

“Fue un año y medio difícil. Hemos sorteado un sinnúmero de obstáculos. El primero fue el escenario de la pandemia y a partir de allí hubo acciones que tuvieron que ver con la planificación, el pensar como sostenernos y mantenernos en esta crisis como estado prestando servicios básicos y esenciales como la salud y como sostener la economía. A la vista está hoy cuando miras para atrás que los resultados que se ven reflejan un resultado de acciones previas”, destacó a modo de evaluación.

En este sentido, indicó que “nada de todo esto es posible si no es con equilibrio”. “Todas las medidas tiene impacto económico y todo se fue haciendo en la medida que el recurso lo fue permitiendo, teniendo como base o premisa eso el equilibrio fiscal”. “En la medida en que uno pueda mantenerse en ese equilibrio, eso te va permitiendo estar libres para que al otro día podas tomar una nueva decisión”, señaló.

Las medidas

López aseguró que la provincia ya venía trabajando con la política “generadoras de condiciones para el desarrollo de la actividad económica ya que en definitiva el crecimiento es a través de la actividad privada”. Pero la pandemia llevó a intensificar las acciones y en esto fue clave Acuerdo SJ.

“Tenías normalmente otorgamiento de créditos con tasa subsidiada para incrementar tu capacidad productiva o para nuevas inversiones pero en este año y medio se sumó tanto capital de trabajo, descuentos de cheques, y asistencia como Proteger Empleo y SJ Trabaja, o sea un sinnúmero de acciones para sostener a economía de la provincia”, recalcó la ministra.

Remarcó que dentro de las previsiones se decidió pedir autorización para endeudamiento debido a las condiciones que se venían registrando con una fuerte caída de la recaudación.



La realidad de los números

La ministra informó que en el año “2020 hubo una caída muy abrupta de la recaudación” ya que “hubo un sinnúmero de actividades que estuvieron cerradas, que justamente no generaron ventas y por ello no generas Ingresos Brutos”.

Pero indicó que en la comparación con situaciones normales “estamos prácticamente en el mismo nivel uno o dos puntos más de la variación interanual inflacionaria, igual nos pasa con la coparticipación de impuestos.

“Más allá de la reapertura de las actividades económicas, cuando analizas los distintos sectores y el crecimiento del empleo ves que hay un pequeño crecimiento de la actividad económica que lo empezamos a vislumbrar a partir de julio de este año en forma sostenido y ahora estamos en una meseta”, evalúo la funcionaria.

Respecto a la inflación remarcó que “hay un flagelo que nosotros con distintas herramientas limitadas como tiene provincia no es fácil sostener la economía y sostener el crecimiento con continuidad mientras tengamos esta situación que afecta a los que menos tienen. Como provincia estamos esperanzados en las medidas nacionales que tiendan a frenar la inflación que como siempre digo es multicausal”.