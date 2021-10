Nada, el nuevo video de Kbsonia

Recién salido del horno en su canal de YouTube, el tema integra el último álbum y tiene un gran valor sentimental para la artista, cuya música inspira a grupos de mujeres activistas de la danza. Enterate dónde escucharlo.

Nada es una canción que integra el último álbum de Kbesonia y tiene un gran valor sentimental para la artista.

“Este tema lo compuse para una persona que se sentía perdida en el mundo y lo único que deseaba era no despertar, no encontraba salidas y fue muy difícil poder transmitirle que tenía que sacar fuerzas de donde no las hubiera y lo hice a través de una canción”, destaca la artista.

“Creo que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles, si las están pasando ahora, sepan qué es posible salir y que se aprende mucho de esto también”, agrega.

Para escucharlo, ingresar en: https://www.youtube.com/watch?v=YIgec6dqA5I.

Acerca de Kbsonia

Es una joven música sanjuanina que compone canciones desde los 13 años. A los 20, formó su primer grupo pop “Modelo 65” con el que grabó su disco homónimo y participó del primer Festival de la Música de la Provincia de San Juan y en el Festival Jáchal Rock, actuando frente a más de 5 mil personas.

Desde 2018 trabaja junto a su amigo y productor Fago. Se presentó en numerosos ciclos y festivales como Sesiones Sofar, Ciclo Reptiliano, Sonora Festival internacional de Mujeres Cantautoras, Festival Animal Andino, Festival de Música Independiente de la OMA, entre otros.

También tocó en la Fiesta Nacional del Sol 2020 y compartió escenario con artistas reconocidos internacionalmente como Luis Fonsi, Abel Pintos y Wos.

En diciembre de 2020 presentó su primer EP llamado Tu Futuro, con excelentes repercusiones de la prensa y sus pares. Eso la impulsó a realizar una sesión en vivo del disco en 2021 que encontrás en su canal de YouTube.

Su música es inspiración para grupos de mujeres activistas de la danza, como la colectiva “Mujeres en Roda” que selecciona sus canciones como dispositivo de movimiento.