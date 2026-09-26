La petrolera actualizó sus precios en medio de la suba del crudo internacional. Mantiene el esquema de “buffer” y el sistema de micropricing.

YPF aplicó desde este sábado a las 0 una suba del 2% en todos sus combustibles, en un contexto de alza del petróleo internacional asociada a la extensión del conflicto en Medio Oriente.

La compañía informó que la actualización se enmarca en la política de “buffer” que puso en marcha en abril, un mecanismo orientado a evitar que la volatilidad externa se traslade de manera inmediata a los precios locales y a sostener el consumo, especialmente en el interior del país.

Precios internacionales

La decisión se conoció mientras el crudo registraba una suba en los mercados externos. Al cierre de las operaciones, el Brent superaba los US$ 104 por barril y el WTI se ubicaba alrededor de los US$ 93. En ese escenario, el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, había anticipado que una consolidación del barril en torno de los US$ 100 podía derivar en cambios en los combustibles. “Si se ve que el precio del barril se termina estableciendo en US$ 100, los consumidores vamos a tener que pagar por US$ 100”, señaló.

Esquema de actualización

YPF indicó además que seguirá utilizando el sistema de “micropricing”, mediante el cual ajusta los valores según variables como la oferta y la demanda, la competencia, las franjas horarias, los corredores y las zonas geográficas. Según la empresa, ese monitoreo servirá para definir si corresponden nuevos ajustes específicos en los próximos días.

Comparación con otras petroleras

De acuerdo con los valores informados, YPF fue la compañía que aplicó el menor incremento entre las principales firmas del sector. Shell, Axion y Puma comenzaron a instrumentar aumentos de entre 2% y 5%. La referencia es relevante porque el mercado de combustibles opera con ajustes diferenciados según la marca y la plaza, lo que impacta en el costo de transporte, logística y actividad comercial.

Antecedente reciente

El esquema de “buffer” había comenzado a aplicarse luego de un aumento de hasta 30% en los combustibles. Según explicó la petrolera, el objetivo fue sostener los precios hasta equiparar los flujos y evitar que las variaciones del mercado internacional se trasladaran de forma inmediata a los consumidores. La evolución del barril y la continuidad del conflicto en Medio Oriente quedan ahora como las principales variables a seguir para eventuales nuevas modificaciones.