El 54% de los varones de 18 a 45 años en Argentina todavía no alcanzó la cantidad de hijos que desearía tener, según la primera encuesta nacional de intenciones reproductivas elaborada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en el país. El relevamiento, titulado “Deseos reproductivos en la encrucijada, motivaciones y barreras para decidir en un contexto de baja natalidad”, ubica ese dato en un escenario de caída de la natalidad y de discusión sobre la corresponsabilidad en los cuidados. La información es relevante porque vincula las decisiones reproductivas con la organización del hogar y con las barreras que enfrentan las parejas para concretar sus proyectos familiares.

Entre los varones de 18 a 24 años, el 56% considera importante o indispensable tener hijos para alcanzar una vida plena, frente al 34% de las mujeres de la misma edad. El estudio señala que, mientras en las mujeres jóvenes aparece un quiebre más marcado con el mandato de la maternidad tradicional, en los varones la paternidad sigue siendo un horizonte valorado. Esa diferencia ayuda a explicar por qué el deseo de formar una familia no se traduce de la misma manera en ambos géneros.

Expectativas y temores

La encuesta también registró que el 33% de los varones teme que la llegada de un hijo perjudique la relación de pareja. En el caso de las mujeres, ese temor alcanza al 22%. A la vez, el 73% de los varones considera que un hijo fortalece el vínculo, mientras que esa percepción baja al 51% entre las mujeres. Según el informe, entre las motivaciones masculinas también aparecen el deseo de preservar el apellido o el patrimonio, confirmar la fertilidad y obtener reconocimiento social asociado con la paternidad.

Cuidados y tareas cotidianas

El estudio muestra una distancia entre el deseo de paternidad y el reparto efectivo de las tareas domésticas. Los varones asumen un rol más activo en actividades recreativas, como jugar con sus hijos, con un 21%, pero la gestión cotidiana de necesidades básicas, salud y aseo sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres. En esa línea, el 18% de las mujeres que tuvo menos hijos de los que hubiera deseado señaló que el bajo involucramiento de su pareja en los cuidados y en el hogar influyó en esa decisión. El informe plantea que la autonomía reproductiva y la corresponsabilidad requieren la participación de ambos integrantes de la pareja.

Lectura demográfica

Mariana Isasi, jefa de Oficina de UNFPA en Argentina, sostuvo que “comprender cómo los varones imaginan la paternidad, qué expectativas tienen y qué lugar ocupan los cuidados en sus decisiones es fundamental para analizar el escenario demográfico del país”. La funcionaria agregó que “la autonomía reproductiva y la corresponsabilidad en el hogar necesitan involucrar tanto a las mujeres como a los varones para que los proyectos familiares de las parejas puedan concretarse con equidad”. El relevamiento concluye que la paternidad sigue ocupando un lugar central en las aspiraciones masculinas, pero con dificultades para definirse en la juventud y con obstáculos prácticos para concretarse después.