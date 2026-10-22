El siniestro ocurrió en Godoy Cruz, en la intersección de avenida San Martín Sur y Tiburcio Benegas. La víctima fue llevada al Hospital Central y quedó en terapia intensiva.

Una mujer sufrió heridas de extrema gravedad este jueves por la mañana en Godoy Cruz, luego de caer sobre la calzada y ser atropellada por un colectivo de la línea 700. El hecho ocurrió en la intersección de avenida San Martín Sur y Tiburcio Benegas, según la reconstrucción policial difundida hasta el momento. La víctima fue trasladada al Hospital Central, donde los médicos debieron amputarle una pierna debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la mujer intentaba cruzar la calle a pie cuando tropezó con el separador del carril exclusivo para colectivos y quedó tendida sobre el pavimento. En esas circunstancias, la unidad de transporte público pasó por encima de sus miembros inferiores y le provocó lesiones de extrema gravedad. La información disponible indica que el episodio ocurrió durante las primeras horas de la mañana, en una zona de circulación vehicular intensa.

Atención médica de urgencia

En el Hospital Central, el personal de salud la atendió de urgencia y diagnosticó un politraumatismo por accidente vial, además de lesiones graves en un miembro inferior. A raíz de la magnitud del daño, el equipo médico resolvió amputarle una de las piernas. La paciente permanece internada en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y pronóstico reservado.

Investigación del hecho

Las actuaciones buscan establecer con precisión cómo se produjo el accidente en la intersección de San Martín Sur y Tiburcio Benegas. Por el momento, la versión oficial difundida sostiene que la mujer cayó al intentar cruzar y fue embestida por la unidad de la línea 700. El caso quedó sujeto a la evolución médica de la víctima y a la reconstrucción de las circunstancias del siniestro.