El hecho ocurrió en una chacra de Junín, donde el menor viajaba en la caja de una Peugeot 504. La Justicia investiga las circunstancias del accidente.

Un niño de 5 años murió este viernes en Junín tras ser atropellado por la camioneta que conducía su padre, en un hecho ocurrido en el interior de una chacra ubicada en la zona de calle Martínez y Sud Alto Verde.

Según las primeras averiguaciones, el menor viajaba en la caja de una Peugeot 504 cuando el vehículo comenzó a retroceder. Por motivos que aún se investigan, el niño cayó y fue embestido por la misma camioneta, en circunstancias que quedaron sujetas a las pericias y a la reconstrucción del episodio.

Traslado y constatación La Policía recibió un llamado a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre un menor atropellado. Cuando los efectivos llegaron al lugar, informaron que el niño ya había sido trasladado en un vehículo particular al Hospital Perrupato.

En ese centro de salud, el médico de guardia constató el fallecimiento del pequeño. El dato médico cerró la primera parte de la intervención de emergencia y dejó abierta la investigación sobre la mecánica del hecho y las responsabilidades que pudieran corresponder.

Intervención judicial Tras el episodio, intervino el ayudante fiscal de turno, quien dispuso el trabajo de Policía Científica y la confección de las actuaciones correspondientes. Esa medida apunta a establecer cómo se produjo el retroceso de la camioneta, en qué condición estaba el menor al momento del accidente y si existieron factores adicionales en la maniobra.

Con las actuaciones en curso, el expediente quedó orientado a determinar las circunstancias del siniestro dentro de la chacra. La información disponible hasta el momento se limita a la intervención policial, el traslado al hospital y la constatación del deceso, mientras se esperan las conclusiones de las pericias ordenadas por la fiscalía.