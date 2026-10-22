Una pelea entre internos en la Alcaidía 1 de la Ciudad de Buenos Aires terminó con un policía retenido. Intervinieron Bomberos, el SAME y un grupo especial para recuperar el control.

Un episodio de tensión se registró este jueves en la Alcaidía 1 de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Lavalle al 400, cuando una pelea entre internos derivó en la retención de un policía contra su voluntad. La situación activó un operativo con distintas fuerzas de seguridad y equipos de emergencia para restablecer el orden dentro de la dependencia. Según la información difundida por Infobae, el conflicto comenzó en una de las celdas del edificio. El episodio quedó expuesto en videos registrados por los propios detenidos y luego difundidos públicamente.

En esas imágenes, según la misma cobertura, se observa al efectivo en poder de los internos y a otro detenido tendido en el suelo, aparentemente lesionado. Durante el conflicto, los presos exigieron la presencia de un representante judicial. “Hagan bajar al fiscal”, reclamaron en una de las grabaciones que trascendieron públicamente. La Policía de la Ciudad indicó que, hasta ese momento, no existía riesgo de fuga y que no se habían reportado heridos oficialmente.

Operativo de emergencia Ante la gravedad de la situación, acudieron ambulancias del SAME, dotaciones de Bomberos y efectivos policiales. También intervino la División de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad (DOEM), con participación de psicólogos y de un negociador. El objetivo era resolver el conflicto y recuperar el control de la alcaidía sin ampliar el nivel de violencia dentro del establecimiento. La intervención se desarrolló mientras persistía la tensión en el interior de la dependencia.

Contexto penitenciario El motín ocurrió en medio del proceso de traslado de detenidos desde la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz. La iniciativa del Gobierno porteño prevé además el traslado futuro de personas alojadas en comisarías y alcaidías de la Ciudad. Ese reordenamiento forma parte del esquema de descompresión de dependencias policiales, que en los últimos meses concentraron internos por fuera del sistema penitenciario tradicional.

Antecedentes recientes El episodio se suma a otros hechos de violencia registrados en dependencias policiales porteñas. En enero de 2025, efectivos debieron intervenir ante una revuelta en la Alcaidía 10 bis, en el barrio de Versalles, después de una pelea entre internos por problemas de convivencia. En esa oportunidad, 13 detenidos involucrados fueron trasladados a otras dependencias. Otro antecedente ocurrió en diciembre de 2024, cuando 17 presos escaparon de la Alcaidía 9, en Liniers, a través de un agujero de aproximadamente 30 centímetros de diámetro abierto en una pared de ladrillos huecos.

El nuevo episodio vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad y el manejo de detenidos en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires. Por el momento, la información disponible da cuenta de una intervención en curso y de un operativo destinado a recuperar el control interno. La evolución de la situación y las medidas que adopten las autoridades judiciales y policiales quedan como las variables a seguir.