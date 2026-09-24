El hecho ocurrió en el Acceso Este, frente a un shopping de Guaymallén. La fiscalía investiga un presunto robo previo y caratuló la causa como lesiones culposas graves.

Un adolescente de 13 años permanece internado en terapia intensiva después de haber sido atropellado durante la noche del miércoles en el Acceso Este, en Guaymallén, Mendoza. De acuerdo con las primeras actuaciones, el menor habría estado involucrado en un presunto robo y, al intentar escapar, cruzó corriendo la autopista. En ese momento fue embestido por un automóvil que circulaba por la traza principal.

El episodio ocurrió alrededor de las 22.42, a la altura de calle Rosario, frente a un shopping de Guaymallén. Toda la secuencia quedó registrada en un video tomado por un testigo. Según la información inicial, el vehículo involucrado fue un Peugeot 408 que se desplazaba en sentido este-oeste y era conducido por un hombre de 61 años, identificado por sus iniciales como G.G.G.. Las primeras actuaciones indican que no habría podido evitar el impacto cuando el adolescente ingresó de manera repentina a la calzada.

Secuencia previa Antes del atropello, el adolescente habría protagonizado un forcejeo con un grupo de repartidores que estaba a un costado del Acceso Este. Según testimonios incorporados a la investigación, el menor habría participado de un presunto robo contra uno de los integrantes del grupo. Luego, habría intentado escapar subiéndose a un colectivo, pero varios motociclistas interceptaron la unidad y obligaron al adolescente a descender. Después de un nuevo forcejeo, consiguió alejarse y emprendió la huida a pie.

Estado de salud El adolescente recibió asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y fue trasladado al Hospital Humberto Notti. Ingresó con politraumatismos graves y quedó internado en terapia intensiva. Según la información difundida por el diario mendocino Sol, permanece estable y bajo observación médica. Desde el hospital informaron: “Paciente estable, bajo observación médica”.

Investigación en curso La causa quedó a cargo de la fiscal Mariana Gutiérrez, de la Oficina Fiscal de Guaymallén, quien ordenó medidas para reconstruir tanto el presunto robo como la huida posterior y el atropello. Por el momento, el expediente fue caratulado como lesiones culposas graves. También se dispuso una consigna policial en el hospital donde permanece internado el menor, mientras los investigadores intentan determinar con precisión qué ocurrió en los minutos previos al impacto.