Un grupo de siete excursionistas fue arrastrado por nieve hacia la Laguna del Inca, en la comuna chilena de Los Andes. Hay tres fallecidos y cuatro personas lesionadas.

Tres personas murieron y otras cuatro resultaron lesionadas por una avalancha registrada este sábado en Portillo, en la comuna de Los Andes, a pocos kilómetros del Paso Cristo Redentor. El episodio ocurrió en un sector de alta montaña y afectó a un grupo de siete montañistas. La emergencia terminó con tres víctimas fatales y cuatro personas rescatadas con heridas.

El recorrido y el deslizamiento

Según el relato difundido, el hecho se produjo cuando un deslizamiento de nieve arrastró al grupo hacia las aguas de la Laguna del Inca. Las víctimas fatales fueron dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad chilena. El grupo estaba integrado por siete excursionistas del Club Andino Pamir de Santiago, que realizaba una actividad de trekking en las inmediaciones del Hotel Portillo.

Advertencias previas

El delegado regional, Manuel Millones, señaló que el hotel se encuentra cerrado desde el 12 de octubre y que, desde ese mismo establecimiento, se les advirtió a los excursionistas que no subieran. Millones indicó que, pese a esa advertencia, el grupo avanzó igual. También precisó que, de las tres víctimas fatales, dos cuerpos fueron rescatados y el tercero permanece a 30 metros de profundidad en la laguna.

Rescate y aviso a Carabineros

El coronel de Carabineros, Jorge Guaita, informó que un trabajador del hotel advirtió el desprendimiento de rocas y nieve y dio aviso a funcionarios de la Subcomisaría Los Libertadores. Ese personal, junto con empleados del hotel, llegó al lugar y logró rescatar a cuatro de las siete personas que estaban en el agua. Guaita agregó que los excursionistas habían llegado por la mañana desde la ciudad de Santiago y que no habían avisado a Carabineros, además de haber hecho caso omiso a los carteles de riesgo de avalanchas del sector.

El grupo ascendía hacia la cima de Los Tres Hermanos cuando fue alcanzado por el desprendimiento a la altura de la península de la laguna. La situación dejó abierta la tarea de rescate del cuerpo que continúa bajo el agua y mantiene pendiente la recuperación total del área afectada.