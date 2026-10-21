La religiosa italiana Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, llegará en los próximos días a Buenos Aires como enviada del papa León XIV. Su presencia tendrá como eje el Encuentro Regional de Movimientos Populares, previsto para el martes 27 y el miércoles 28 de octubre en la Ciudad Papa Francisco, en La Matanza. La actividad se realizará en la antesala de la posible visita del Pontífice a la Argentina, aún condicionada por su estado de salud.

El viaje papal está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, pero sigue sujeto a la evolución médica de León XIV, luego de la operación realizada el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho. Tras recibir el alta, resta determinar si se encuentra en condiciones de afrontar la gira, que también incluye Uruguay y Perú. En ese contexto, la llegada de Smerilli funciona como una señal de preparación institucional, aunque no reemplaza la confirmación definitiva del itinerario.

Delegación y agenda Smerilli viajará acompañada por el sacerdote Flavio Lauría, integrante del equipo del dicasterio, y por Emilce Cuda, de la Pontificia Comisión para América Latina. También participará el padre Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP). La convocatoria reunirá a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y a delegaciones de distintos puntos de la Argentina y de otros países de la región. El objetivo declarado es debatir sobre pobreza, trabajo y tecnología, con una agenda atravesada por la situación social de los barrios populares.

Bajo el lema “Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza”, los participantes analizarán la primera encíclica de León XIV, Magnifica Humanitas, a partir de experiencias y problemáticas territoriales. La intención es elaborar un documento conjunto con las conclusiones del encuentro para entregárselo al Papa. En un comunicado, los organizadores expresaron: “Queremos estar con León XIV, como él dijo estar con nosotros”.

Antecedentes del vínculo El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, vinculó la convocatoria con el camino iniciado durante el pontificado de Francisco, que tuvo como una de sus consignas la defensa de la “Tierra, Techo y Trabajo”. Sostuvo además que León XIV, “en continuidad del legado de Francisco, agudiza la discusión y pone centro en otro de los problemas centrales que atraviesa la humanidad con la IA y la revolución tecnológica”. El Encuentro Mundial de Movimientos Populares nació en Roma el 28 de octubre de 2014, cuando Francisco recibió a organizaciones territoriales de los cinco continentes y definió la tierra, el techo y el trabajo como “derechos sagrados”.

Más tarde, el 23 de octubre de 2025, León XIV mantuvo su primer encuentro con representantes de estos movimientos en el Vaticano. Allí expresó su voluntad de acompañarlos, reivindicó la idea de una “Iglesia pobre para los pobres” y ratificó la importancia de luchar por el acceso a la tierra, la vivienda y el trabajo. La reunión en La Matanza se inscribe en esa línea de continuidad, con el agregado de un debate sobre los efectos sociales de la revolución tecnológica.

El diagnóstico social La actividad también estará atravesada por el informe de 72 páginas que las organizaciones de la economía popular entregaron al Pontífice en septiembre. El documento advirtió sobre el crecimiento de los denominados “trabajadores pobres”, es decir, personas con ocupación informal que no alcanzan ingresos suficientes para cubrir la canasta básica. Además, señaló el aumento del endeudamiento de las familias, la paralización de obras de integración en barrios populares, el agravamiento de la emergencia alimentaria y el avance del narcotráfico entre los jóvenes. Según ese diagnóstico, la problemática alimentaria excede las posibilidades de respuesta de los comedores comunitarios.

Las conclusiones del encuentro regional buscarán trasladar esas preocupaciones a un mensaje común dirigido a León XIV, en un contexto marcado por los desafíos sociales y por los cambios derivados de la revolución tecnológica. Si el viaje papal se confirma, la Argentina recibiría a un pontífice por primera vez desde la visita de Juan Pablo II en 1987. El cronograma difundido prevé el arribo a Ezeiza el 8 de noviembre, una reunión con el presidente Javier Milei el 9 en la Casa Rosada y actividades posteriores en Uruguay y Perú, aunque la definición final depende de la evolución médica del Pontífice.