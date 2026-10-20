La Policía Federal Argentina rescató en Campana, provincia de Buenos Aires, a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, una adolescente uruguaya de 15 años que era buscada por Interpol en la Argentina y en su país de origen. Durante el procedimiento también fue detenido un hombre mayor de edad con pedido de captura internacional, señalado como la persona con la que la menor se habría fugado.

La investigación se inició el 17 del corriente mes, a partir de un correo electrónico remitido por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento INTERPOL a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Campana, que pidió colaboración para ubicar a la menor, ausente de su domicilio en Paysandú, República Oriental del Uruguay. En paralelo, la Oficina Central Nacional (OCN) Montevideo había difundido una Notificación Amarilla, una alerta policial internacional para localizar personas desaparecidas, y una Alerta AMBER Uruguay, un sistema de búsqueda temprana de menores de edad. Las averiguaciones indicaron que la adolescente podría estar con un hombre de doble nacionalidad argentina y uruguaya.

Seguimiento fronterizo Según la información reunida por las autoridades uruguayas, ese hombre ingresó a la República Oriental del Uruguay el 16 de octubre a las 07:00 y regresó a la Argentina a las 08:15 del mismo día, en una camioneta en la que figuraba como único ocupante. Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad del Puente Internacional General Artigas mostró que la adolescente descendió del vehículo antes de llegar al puesto migratorio y siguió a pie por el puente, sin que constara su salida del territorio uruguayo. Ese dato orientó la búsqueda hacia el lado argentino de la frontera.

Allanamiento de emergencia Tras el intercambio de información entre las OCN de Buenos Aires y Montevideo, los efectivos federales activaron la Alerta Sofía y realizaron relevamientos en redes sociales y rastrillajes que permitieron identificar un posible domicilio en la calle Mancicidor, en el barrio Los Pioneros de Campana. Luego de tareas de inteligencia y vigilancia, los detectives observaron en ese inmueble la camioneta utilizada por el sospechoso, lo que reforzó la hipótesis de que la adolescente estaba allí. En ese contexto, se dispuso un allanamiento de emergencia.

Los uniformados tomaron conocimiento además de la emisión de una Notificación Roja de Interpol a requerimiento de las autoridades uruguayas. La medida se originó en una orden de detención librada el 17 de octubre por el Juzgado Letrado de Paysandú del 8º Turno, a cargo de la Dra. Natalia López Laurino, en el marco de una investigación por la presunta sustracción de una menor de edad del poder de sus padres y por un posible caso de trata de personas con fines de explotación sexual. En la Argentina, la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la Dra. Josefina Minata, intervino ante el Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay, con el juez federal subrogante Dr. Hernán Sergio Viri y la Secretaría Criminal y Correccional Nº 2 del Dr. Lucas Edgardo Claret.

Durante el operativo, la adolescente fue rescatada y puesta a resguardo, mientras que el prófugo quedó detenido. También secuestraron una camioneta, dos computadoras portátiles, varios teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa. La menor recibió asistencia de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, y luego quedó bajo la guarda del Programa Local de Niñez y Adolescencia del municipio de Campana. El detenido, de 37 años, quedó a disposición del magistrado interventor en actuaciones vinculadas con la Ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Ante hechos vinculados con trata de personas, la denuncia puede realizarse de manera gratuita, anónima y las 24 horas a través de la Línea 145, disponible en todo el país. La causa continúa en trámite bajo intervención judicial y con los elementos secuestrados incorporados a la investigación.