Cuando una empleada doméstica renuncia o es despedida, el empleador debe cumplir trámites y abonar los conceptos que correspondan. En ambos casos, la relación laboral debe darse de baja en el sistema de Casas Particulares de ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. El régimen aplicable es la Ley 26.844, que regula derechos y obligaciones de empleadores y trabajadoras de casas particulares. La diferencia central está en que, ante una renuncia, no corresponde indemnización por despido sin causa.

Renuncia y liquidación final La renuncia debe comunicarse mediante un telegrama laboral gratuito enviado por la trabajadora. Una vez notificado el empleador, corresponde calcular la liquidación final, que incluye el sueldo pendiente, el aguinaldo proporcional, las vacaciones proporcionales no gozadas y otros conceptos adeudados, como horas extras o diferencias salariales. Según la información oficial para el régimen de casas particulares, la trabajadora debe comunicar la renuncia con 10 días de anticipación. Esa notificación habilita al empleador a cerrar la relación laboral y regularizar los pagos pendientes.

Baja en ARCA El empleador debe registrar la finalización de la relación laboral en el sistema de Casas Particulares de ARCA. El trámite es gratuito y se realiza en línea, con clave fiscal. Para completarlo, hay que ingresar al portal, buscar a la trabajadora registrada, seleccionar la opción de baja e informar la fecha de finalización. Luego corresponde confirmar la operación, guardar la constancia y entregar una copia firmada a la trabajadora. Además, deben pagarse los aportes y contribuciones del último mes trabajado y emitirse el recibo de la liquidación final.

Despido sin causa Cuando la desvinculación es dispuesta por el empleador sin causa, además de la liquidación final corresponde la indemnización. Como regla general, la indemnización por antigüedad equivale a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, con un mínimo de un mes de remuneración. Para ese cálculo se toma como referencia la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año o del período trabajado si fue menor. En un ejemplo incluido en la información original, una trabajadora con tres años de antigüedad y una remuneración mensual de referencia de $600.000 recibiría $1.800.000 por antigüedad.

Plazos de preaviso El plazo de preaviso depende de quién termina la relación y de la antigüedad de la trabajadora. Si la decisión es del empleador, el aviso debe ser de 10 días cuando la antigüedad es menor a un año y de 30 días cuando supera ese plazo. Si ese preaviso no se cumple, corresponde abonar la indemnización sustitutiva. También puede corresponder la integración de los días restantes hasta fin de mes cuando el despido se produce sin preaviso antes del último día del período. La liquidación final puede sumar, además, sueldo pendiente, aguinaldo proporcional, vacaciones no gozadas y otras indemnizaciones según las características de la desvinculación.