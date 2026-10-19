El Gobierno nacional extendió por un año el esquema para trabajadores rurales temporarios sin pérdida de prestaciones. La medida también alcanza a la cosecha en San Juan.

El Gobierno nacional prorrogó por un año el régimen que permite a los trabajadores rurales emplearse en blanco sin perder determinadas prestaciones sociales. La medida alcanza a los contratos temporarios y de temporada, entre ellos los vinculados con la cosecha en San Juan.

La extensión se oficializó este lunes mediante el Decreto 1204/2026. El texto mantiene un esquema creado en 2021 para promover la contratación formal en actividades agropecuarias y resguardar los ingresos de las familias que dependen de trabajos estacionales.

Alcance del régimen

El beneficio comprende a quienes trabajan bajo las modalidades de trabajo rural temporario, permanente discontinuo y de temporada. En esos casos, el empleo registrado no implica la pérdida automática de prestaciones compatibles con la actividad, según el marco dispuesto por la norma. El decreto también preserva la prestación alimentaria para quienes están incluidos en el régimen.

Además, la medida mantiene la compatibilidad con otros programas sociales y de empleo nacionales. En el caso de los planes provinciales o municipales, el texto invita a cada jurisdicción a adoptar medidas similares. Para el sector productivo, la continuidad del esquema evita un desincentivo a la registración en actividades con alta estacionalidad laboral.

Asignaciones familiares

El decreto establece que las asignaciones familiares correspondientes no pueden ser inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo. Si el monto resultara menor, el Estado debe cubrir un adicional hasta alcanzar ese piso. De ese modo, la cobertura no se interrumpe cuando el trabajador pasa de una temporada a otra o cambia su situación laboral.

Cuando cesa la cobertura por asignaciones del empleo registrado, el trabajador puede acceder a las asignaciones universales si cumple los requisitos vigentes. La prórroga comenzó a regir el 1 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta el 31 de agosto de 2027. La decisión fue adoptada luego de que sindicatos, productores y representantes de las economías regionales solicitaran la continuidad del régimen.