El juez federal Lino Mirabelli dictó el procesamiento sin prisión preventiva y un embargo de $1000 millones. La causa investiga los 200 mil dólares que Espert recibió en 2019 de Federico Machado.

La Justicia procesó sin prisión preventiva a José Luis Espert por lavado de dinero, le prohibió salir del país y le trabó un embargo por $1000 millones. La decisión fue dictada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en la causa que investiga los 200 mil dólares que el exdiputado nacional libertario habría recibido en 2019 de parte del empresario Federico “Fred” Machado.

El procesamiento también alcanzó al contador del economista, Mariano Cosentino, considerado partícipe necesario del delito, y a la empresa Varianza S.A., sobre la que se dispusieron embargos por $700 millones y $500 millones, respectivamente. En esta etapa, la resolución judicial no implica una condena, sino la continuidad del proceso penal bajo la imputación fijada por el magistrado.

Planteos de la defensa Esta semana, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa, que cuestionó las medidas de prueba impulsadas por el fiscal Rodolfo Domínguez. Entre esos planteos, sostuvo que el fiscal se habría excedido en sus atribuciones al ordenar medidas posteriores a la indagatoria, además de objetar declaraciones testimoniales tomadas sin aviso a la defensa y pedidos de informes patrimoniales sobre Espert, su pareja y terceros ajenos al proceso.

La defensa también cuestionó la incorporación de informes de inteligencia calificados como “secretos” a los que no tuvo acceso, y los peritajes realizados sobre celulares y otros dispositivos secuestrados sin posibilidad de designar un perito de parte. Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones sostuvieron que “los actos procesales impugnados se han desenvuelto con arreglo a la normativa aplicable, sin que se vislumbren vicios que impliquen afectaciones a los derechos constitucionales en juego”.

Resolución vigente La Cámara además rechazó otro planteo de la defensa del exdiputado para recusar al fiscal por “pérdida de objetividad” y “exteriorización de un interés ajeno al proceso”. Con esa decisión, quedó ratificada la validez de las actuaciones cuestionadas por la defensa en la investigación que sigue en el fuero federal. El expediente continúa abierto y, por el momento, la medida más relevante es la restricción para salir del país mientras avanza la pesquisa sobre el origen y la eventual justificación de los fondos investigados.