Un hombre de 35 años quedó con prisión preventiva en Bahía Blanca, acusado de haber ocultado que tenía VIH a su pareja y de haberle transmitido el virus mientras ambos buscaban tener un hijo. La mujer advirtió el diagnóstico durante los controles de un embarazo de mellizos.

La denuncia fue presentada por la mujer ante la Fiscalía, donde relató que había conocido al acusado a fines de 2019 y que desde 2021 convivían con el objetivo de formar una familia. En ese marco, dejó de usar métodos anticonceptivos, según surge de la causa.

De acuerdo con el expediente, el hombre sabía que tenía el virus desde 2016 y había interrumpido el tratamiento antirretroviral, es decir, la medicación destinada a controlar la infección. La causa quedó a cargo de la titular de la UFI N°7 de Bahía Blanca, Marina Lara, y la decisión de detención fue adoptada por la jueza Marisa Gabriela Promé, del Juzgado de Garantías N°4.

La imputación fue por el delito de propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, en concurso ideal con lesiones graves. La medida fue dictada a pedido de la Fiscalía, que incorporó antecedentes médicos y declaraciones de profesionales que atendieron al acusado. Una infectóloga sostuvo que lo había diagnosticado en 2016 y que en 2018 había dejado de tomar la medicación; también declaró que en 2021, cuando lo vio junto a su pareja embarazada, no estaba bajo tratamiento.

Consultada sobre la posibilidad de transmisión en esas condiciones, la médica indicó que no podía afirmarlo con certeza, aunque señaló que existía una probabilidad de contagio. La defensa, en cambio, cuestionó la acusación y planteó que hasta el momento no hay una prueba científica concluyente para determinar que el acusado fue quien transmitió el VIH a la mujer. En ese punto, pidió realizar un estudio filogenético, un análisis comparativo de los virus.

Segundo episodio y próximos pasos La investigación también incluyó el testimonio de otra mujer que mantuvo una relación con el acusado entre 2023 y 2024 y afirmó haber estado expuesta al virus sin conocer el diagnóstico. Sin embargo, la jueza distinguió ese hecho del primero y consideró que no estaba acreditado que el hombre hubiera abandonado el tratamiento durante ese segundo vínculo, por lo que rechazó dictar prisión preventiva por ese episodio. En ese período, un estudio realizado en mayo de 2024 registró una carga viral indetectable, aunque la magistrada aclaró que ese resultado era posterior al hecho investigado respecto de la primera denunciante.

El abogado de las denunciantes, Mariano Martínez, respaldó la decisión judicial y pidió preservar la identidad y la privacidad de las mujeres involucradas. Según explicó, la mujer que recibió el diagnóstico durante el embarazo continúa bajo tratamiento médico, mientras la investigación sigue abierta sobre el alcance de los hechos atribuidos al acusado.