El Ministerio de Salud confirmó casos por Serratia marcescens en pacientes operados en un hospital privado. Suspendieron las cirugías mientras se determina el origen del brote.

Un brote de meningitis posquirúrgica en el Hospital Privado de Mendoza dejó cuatro casos confirmados de infección por la bacteria Serratia marcescens en pacientes operados en ese establecimiento, de los cuales dos fallecieron. El Ministerio de Salud dispuso la suspensión preventiva de las cirugías mientras avanza la investigación sobre el origen de las infecciones. La cartera sanitaria también analiza si los decesos guardan relación con el evento infeccioso.

La alerta se activó el miércoles 21 de octubre, cuando se detectaron casos en pacientes atendidos en el Hospital Central que habían sido intervenidos quirúrgicamente en el centro privado. Al día siguiente, equipos técnicos del área de salud inspeccionaron las instalaciones y comenzaron las tareas para establecer cómo se produjo la contaminación. Ese paso marcó el inicio de una investigación epidemiológica y técnica sobre los procedimientos utilizados en las intervenciones.

Inspección y toma de muestras

El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Epidemiología, el área de Infraestructura y Habilitaciones y la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud y Deportes. Durante las inspecciones, los equipos tomaron muestras para análisis de laboratorio y revisaron los procedimientos quirúrgicos, los anestésicos, los antisépticos y los materiales empleados en las operaciones. La revisión apunta a determinar si alguno de esos elementos funcionó como vehículo de contaminación.

La investigación también incluye el estudio microbiológico de medicamentos, soluciones e instrumental, además de otros insumos vinculados con las cirugías. Según indicaron los especialistas, el objetivo es identificar la fuente de las infecciones y establecer si hubo otros pacientes potencialmente expuestos. Hasta ahora, las autoridades mantienen bajo análisis las circunstancias clínicas de ambos fallecimientos y su eventual relación con el brote.

Medida preventiva

Como medida preventiva, el Ministerio de Salud suspendió la actividad quirúrgica del Hospital Privado hasta que concluya la investigación técnica y epidemiológica. La continuidad de esa restricción dependerá de los resultados de los estudios de laboratorio y de la evaluación de los procedimientos revisados. En paralelo, el seguimiento oficial busca precisar el alcance del brote y descartar nuevos casos asociados al mismo origen.