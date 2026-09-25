La visita del papa León XIV a Córdoba ya tiene fecha y cronograma confirmado, y la misa multitudinaria prevista en Fadea tendrá inscripción previa obligatoria para los peregrinos. El requisito fue informado mientras se ajustan los detalles del operativo de acceso y circulación para una convocatoria de gran escala. La celebración será el martes 10 de noviembre a las 10, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones.

El registro estará a cargo del Arzobispado de Córdoba, que deberá instrumentar el mecanismo de anotación para quienes quieran ingresar al lugar. La medida se vincula con la magnitud del encuentro y con la necesidad de ordenar el acceso al predio. En ese marco, el vicepresidente de Fadea, Guillermo Ballesteros, señaló que el espacio se prepara para recibir alrededor de 750.000 personas, distribuidas en sectores de unas 10.000 personas cada uno.

Infraestructura y servicios

Ballesteros agregó que en el predio se instalarán dos hospitales, puestos de atención sanitaria y baños. Según detalló, el armado de la infraestructura comenzará el 1° de octubre. La organización busca responder a la cantidad de asistentes prevista y al tiempo de permanencia de los fieles en el lugar. Esa preparación también condiciona la definición de los accesos y de la logística interna del evento.

Traslados en evaluación

Uno de los puntos todavía en definición es el traslado de la multitud que llegará desde distintos puntos de Córdoba y de otras provincias. Por el momento, se contemplan espacios para unos 8.000 vehículos y 5.000 colectivos, aunque las autoridades trabajan para ampliar esa capacidad. El Gobierno provincial analiza además la creación de centros de transferencia, donde los peregrinos podrían dejar sus vehículos y continuar hacia Fadea en colectivos gratuitos. Esa alternativa sigue en evaluación.

Agenda y regreso

Quienes lleguen durante la noche anterior podrán participar de una vigilia, pero no estará permitido acampar dentro del predio. Sí podrán llevar bolsas de dormir y abrigos, según lo previsto hasta ahora. La Provincia también estudia opciones de alojamiento para los contingentes que arriben desde otras localidades y jurisdicciones, entre ellas escuelas y parroquias. De acuerdo con el cronograma oficial, León XIV arribará a las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Taravella, presidirá la misa a las 10, recorrerá el predio en papamóvil, luego irá al centro de la ciudad y por la tarde regresará a Buenos Aires.