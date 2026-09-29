Un hombre de 55 años murió durante una fiesta en el boliche Studio Theater, en el barrio Centro de la ciudad de Córdoba, y el evento continuó mientras el cuerpo permaneció dentro del establecimiento durante varias horas. El caso quedó bajo investigación de las autoridades y abrió cuestionamientos sobre el funcionamiento del local en las horas posteriores al desvanecimiento.

La secuencia inicial

El episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo. Según el relato difundido, el hombre se desvaneció cerca de la 1 y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP, técnica de emergencia para intentar restablecer la circulación y la respiración), pero falleció. Las autoridades habían sido alertadas cerca de las 00:50, luego de que perdiera el conocimiento dentro del establecimiento.

Testimonio dentro del local

Una mujer que estaba en el lugar sostuvo que la música no se detuvo y que otras personas siguieron ingresando mientras el hombre era asistido. En su relato, señaló: “Empezamos a hacer la fila para entrar alrededor de las 12 de la noche, ingresamos tipo 12.15 y, 15 minutos después, vemos que un hombre robusto se desploma. Sufrió un desmayo, mi amigo le levanta los pies, viene personal policial y le empiezan a hacer RCP”. Ese testimonio forma parte de los elementos que deberán ser evaluados para reconstruir lo ocurrido.

Intervención policial

La Policía llegó cerca de la 1:30 de la madrugada, más de media hora después del aviso a las autoridades, de acuerdo con la información disponible. La misma testigo indicó que, cuando decidió retirarse, el cuerpo del hombre todavía estaba dentro del boliche. La permanencia del cadáver en el lugar y la continuidad de la actividad nocturna serán puntos centrales para determinar qué medidas se adoptaron en ese lapso.

Desalojo e investigación

Según lo informado, cerca de las 3 de la madrugada comenzaron a llegar más autoridades y poco después, alrededor de las 3:15, se dispuso el desalojo del establecimiento. Finalmente, el cuerpo fue retirado cerca de las 4 de la madrugada. Las causas de la muerte todavía son materia de investigación, y la secuencia denunciada por la testigo deberá ser considerada para establecer qué ocurrió durante las horas posteriores al desvanecimiento y bajo qué circunstancias siguió funcionando el local.