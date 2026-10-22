Felipe Santiago Fiocchi , de 38 años, volcó en Tierra del Fuego y murió en el lugar. Su padre había perdido la vida en 2019 en otro siniestro vial vinculado con la misma ruta.

Un empresario de 38 años murió este miércoles 21 de octubre en Tierra del Fuego tras volcar con su auto deportivo sobre la Ruta Nacional 3, entre Río Grande y Tolhuin. La víctima fue Felipe Santiago Fiocchi, dueño de una empresa de maquinaria agrícola. El caso quedó bajo investigación para determinar por qué perdió el control del vehículo.

El siniestro ocurrió al mediodía, en las inmediaciones de la estancia San Luis, a unos 30 kilómetros de Río Grande. Según las primeras reconstrucciones, Fiocchi viajaba solo en un Toyota 86 blanco cuando, por motivos que todavía se investigan, se salió del asfalto, avanzó por la banquina y dio varios tumbos. El vehículo quedó destruido a cerca de 100 metros del punto donde comenzó el despiste.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, el empresario ya había fallecido dentro del automóvil. Fuentes del operativo indicaron que llevaba puesto el cinturón de seguridad, aunque eso no evitó el desenlace. En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de emergencia, mientras la Policía Científica realizó las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho.

Hipótesis en análisis

Por ahora, los investigadores no establecieron qué provocó el despiste. Las condiciones climáticas eran buenas, había visibilidad y no se registraron otros vehículos involucrados. Una de las hipótesis que se analiza es que el automóvil haya circulado a velocidad elevada, por la distancia que recorrió después de abandonar la ruta, aunque todavía no hay resultados periciales que permitan confirmarlo. Tampoco se encontraron animales en las inmediaciones.

Antecedente familiar

Fiocchi estaba al frente de Patagonia Maquinarias, empresa familiar dedicada a la comercialización de maquinaria agrícola y pesada, con presencia en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Había asumido la conducción del negocio en 2019, tras la muerte de su padre, Pablo Gabriel Fiocchi, quien tenía 60 años cuando falleció en un accidente de tránsito. Aquella vez circulaba en motocicleta por la misma Ruta Nacional 3, en un sector urbano de Río Grande.

Después de ese episodio, Santiago Fiocchi quedó al frente de la firma que había desarrollado su padre. Además de su actividad empresarial, era piloto en competencias locales y la Asociación de Pilotos de Automovilismo en Pista de Tierra del Fuego expresó sus condolencias por su fallecimiento. La investigación del siniestro vial continúa a la espera de los resultados periciales que permitan establecer la causa del vuelco.