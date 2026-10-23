Tenía 55 años y estaba con prisión domiciliaria en Palermo. La causa se inició en 2018 y derivó en condenas por prostitución de menores.

El ex relacionista público Leonardo Cohen Arazi murió este jueves en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde cumplía prisión domiciliaria por abusos sexuales cometidos contra futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente. La confirmación fue realizada por las autoridades.

Según el material judicial citado, Cohen Arazi había acordado una pena de diez años en un juicio abreviado, lo que además le permitía gestionar un comercio de su propiedad. La muerte se produjo en ese contexto procesal, cuando la causa seguía vinculada a una condena por hechos ocurridos contra juveniles alojados en la pensión del club de Avellaneda.

La investigación se inició en 2018 a partir de denuncias sobre la captación y corrupción de jóvenes futbolistas. El expediente derivó en la condena de seis personas por prostitución de menores, de acuerdo con el texto original. En ese marco, el tribunal determinó que hubo agresiones a 15 futbolistas juveniles a cambio de dinero, ropa deportiva y celulares.

Antecedentes del caso

En el mismo proceso también fue condenado el ex árbitro Martín Bustos junto con otros cuatro involucrados, todos a doce años de prisión. La causa quedó asociada a una trama de explotación sexual de menores dentro del ámbito futbolístico, con eje en la pensión del club y en la relación entre adultos vinculados al entorno deportivo y los juveniles.

Perfil y contexto

Cohen Arazi se desempeñó durante años como relacionista público en locales nocturnos del centro de Buenos Aires, lo que le permitió vincularse con figuras del espectáculo. El texto original señala que llegó a ser representante de Ricardo Fort. Antes de que se conocieran los abusos en Independiente, la ex modelo Natacha Jaitt, ya fallecida, había denunciado en televisión la existencia de una red de pedofilia en clubes de fútbol, aunque esa exposición mediática no tuvo repercusión en ese momento.

Con la muerte de Cohen Arazi, el expediente queda atravesado por una variable procesal ya cerrada respecto de su situación personal, aunque el caso conserva relevancia por las condenas dictadas y por el antecedente de denuncias que derivaron en la investigación iniciada en 2018.