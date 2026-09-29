El senador nacional Juan Carlos Pagotto fue hallado sin vida en su domicilio de la capital riojana. No se informaron oficialmente las causas del deceso.

Este martes se confirmó el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto, senador nacional por La Rioja, quien fue hallado sin vida en su domicilio de la capital provincial. Según los reportes iniciales, las autoridades no brindaron detalles oficiales sobre las causas ni las circunstancias del deceso.

Pagotto tenía 74 años y era abogado de profesión, con trayectoria en la política local. Había asumido su banca en diciembre de 2023 en representación de La Libertad Avanza, en el inicio del actual período legislativo. Su presencia en la Cámara alta cobró relevancia por su participación en temas jurídicos e institucionales.

Actividad legislativa

Durante su paso por el Senado, presidió la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Esta última es el ámbito parlamentario encargado del análisis de los decretos de necesidad y urgencia, conocidos como DNU. Esa función lo ubicó en un espacio central del control legislativo sobre decisiones del Poder Ejecutivo.

Repercusiones

Tras conocerse la noticia, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, publicó un mensaje en X en el que expresó: "Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Un cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento". También lo despidió el diputado de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, quien escribió: "Con profundo dolor despido a Carlos Pagotto. Tuve el honor y privilegio de compartir con él la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, y de conocer de cerca no solamente al legislador, sino también a una persona íntegra, respetuosa, generosa y de una enorme calidad humana".

En la misma línea, Sebastián Pareja publicó un mensaje de despedida en el que señaló: "Triste y conmovido por el fallecimiento del querido senador Juan Carlos Pagotto. Quienes lo hemos conocido perdemos a un hombre honesto, comprometido con sus valores, y especialmente a una gran persona. Extiendo mis condolencias a sus allegados y seres queridos". Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre eventuales actos institucionales vinculados con su fallecimiento. La información pendiente es la confirmación de las causas y las circunstancias del deceso por parte de las autoridades competentes.