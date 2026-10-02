El jurista falleció este viernes a los 96 años. Había sido designado por Raúl Alfonsín en 1983 y ocupó la vicepresidencia del tribunal.

El jurista Augusto César Belluscio falleció este viernes a los 96 años, según el material de origen. Su muerte generó una jornada de pesar en el ámbito jurídico argentino por su paso prolongado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde integró el máximo tribunal durante 22 años.

Belluscio fue designado en diciembre de 1983 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, en los primeros meses del retorno democrático. Permaneció en la Corte hasta 2005 y, durante ese período, también ejerció la vicepresidencia del cuerpo. Su trayectoria quedó asociada a la etapa de reconstrucción institucional iniciada tras el fin de la última dictadura.

Fallos de alto impacto

Entre las decisiones en las que participó se cuenta la mayoría que, en 2004, convalidó la pesificación de los depósitos bancarios. Esa resolución se dictó en el contexto de la crisis económica y social de 2001, uno de los episodios de mayor impacto institucional y financiero de las últimas décadas. Su intervención en ese expediente lo vinculó con una de las definiciones judiciales más relevantes de ese período.

Trayectoria académica

Además de su paso por la Corte, Belluscio desarrolló una carrera reconocida en Derecho Civil y Derecho de Familia. El texto de origen señala que tuvo un rol destacado en el ámbito académico y jurídico, con dirección de trabajos y publicaciones de referencia, entre ellas la edición comentada y concordada del Código Civil. Esa producción lo ubicó como una figura de consulta en esas ramas del derecho.

Después de dejar el máximo tribunal, continuó vinculado a la docencia universitaria, la investigación y la actividad académica. Su muerte cierra una trayectoria que atravesó más de dos décadas de la Justicia argentina y que quedó ligada al período iniciado con el restablecimiento del Estado de derecho en 1983. El dato central que deja su fallecimiento es la pérdida de uno de los integrantes más duraderos de la Corte en democracia.