La ministra de Seguridad dijo que el despliegue será “inédito” y que se prevé una alta afluencia de personas. También anticipó pedidos de feriados provinciales en tres distritos.

Luego de que el Gobierno nacional declarara feriado el 9 de noviembre por la visita del Papa, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, dio detalles sobre esa decisión y sobre el operativo que se montará para la llegada de León XIV al país.

Tras una reunión entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia, la funcionaria adelantó que la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Córdoba pedirán que el martes 10 de noviembre y el miércoles 11 también sean decretados feriados provinciales. Según explicó en declaraciones radiales, el objetivo es facilitar el desplazamiento por rutas y administrar la ocupación hotelera prevista desde el fin de semana previo.

Previsiones oficiales Monteoliva sostuvo que, según las previsiones oficiales, se estima que siete millones de personas concurran a las distintas actividades previstas por la visita del Sumo Pontífice. De ese total, indicó que dos millones asistirían a la misa que León XIV oficiará en la Basílica de Luján. Esas cifras fueron atribuidas por la ministra al esquema de planificación oficial y no constituyen una verificación independiente.

Despliegue federal En cuanto al operativo de seguridad, la ministra señaló que se desplegará a la totalidad de los efectivos de las cinco fuerzas federales para la custodia de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. El oficialismo calificó ese esquema como un sistema de protección “inédito”. Además, se prevé logística en tres aeropuertos, ya que el Papa arribará al país en una aeronave de Aerolíneas Argentinas desde Montevideo y luego continuará su gira hacia Perú.

Coordinación política Las tareas de coordinación general se definen a través de una mesa de trabajo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con autoridades de los gobiernos bonaerense y porteño. La definición de feriados provinciales y la implementación operativa dependen de esas instancias de coordinación, que continúan en curso. El cronograma quedará sujeto a las resoluciones que adopten los gobiernos involucrados en los próximos días.