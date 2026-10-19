El Presidente estará en Madrid en medio de la campaña para las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre. También mantendrá contactos con referentes de la derecha española.

El presidente Javier Milei viajará este lunes 19 de octubre a España, en medio de la campaña para las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre. En Madrid, combinará actividades académicas vinculadas con la Escuela Austríaca de Economía con reuniones políticas y nuevas intervenciones en el debate ideológico europeo.

La agenda incluirá un nuevo acercamiento con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular. También prevé contactos con dirigentes de Vox, el espacio que lidera Santiago Abascal y con el que el mandatario argentino mantiene afinidad ideológica. La visita se dará en un contexto de fuerte polarización política en España, donde el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, buscará renovar su respaldo electoral.

Vínculos políticos

Desde que asumió la presidencia argentina, Milei visitó España en varias oportunidades sin reunirse con el jefe del Ejecutivo español. En esta nueva gira, el mandatario profundizará sus relaciones con referentes de la derecha española, en línea con su estrategia internacional de respaldo a posiciones sobre economía, libertad de mercado y la denominada batalla cultural contra la izquierda.

Agenda ideológica

En el plano académico, la Escuela Austríaca de Economía ocupa un lugar central en el pensamiento del presidente argentino. Por eso, el viaje no se limitará a la actividad política, sino que también incluirá intervenciones vinculadas con ese marco teórico. La participación en el debate español se producirá en la antesala de los comicios convocados para el 29 de noviembre.

Expectativas económicas

En paralelo, Milei mantiene una mirada optimista sobre la economía argentina y sobre el impacto que podrían tener los resultados electorales en la percepción de los mercados. El presidente sostiene que una nueva victoria electoral podría llevar el riesgo país por debajo de los 100 puntos básicos, frente a niveles superiores a los 600 puntos mencionados en el escenario económico planteado. Sin embargo, una mejora en ese indicador también dependerá de la confianza de los inversores, la capacidad de pago del país y las perspectivas económicas.

El viaje a España reunirá así dos planos de la estrategia presidencial: la proyección internacional de sus ideas y la expectativa de que el respaldo político contribuya a consolidar la confianza en el rumbo económico argentino. La gira se desarrollará en plena campaña española y con la atención puesta en el comportamiento de los mercados tras los comicios del 29 de noviembre.