En Madrid, el Presidente vinculó el indicador con el escenario internacional y el historial de default argentino. También volvió a cuestionar a Pedro Sánchez.

Durante su intervención en el Nueva Economía Fórum, en Madrid, el presidente Javier Milei atribuyó el reciente incremento del riesgo país al “convulsionado” escenario internacional y al antecedente de Argentina como “máximo defaulteador serial de la historia moderna”.

En la misma presentación, el mandatario endureció su postura diplomática al calificar como “impresentable y dictador” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, e instar a “sacar a los socialistas a patadas”. La definición profundiza el tono de confrontación que mantuvo en su exposición pública en la capital española.

Riesgo país y gestión En el plano económico, Milei sostuvo que, tras asumir con un riesgo país de 3.000 puntos y lograr bajarlo a 400, la turbulencia externa impactó de manera temporal sobre el indicador. Con ese planteo, buscó separar la variación reciente de la marcha de su programa económico y vincularla con factores externos y con la trayectoria de incumplimientos de la deuda argentina.

El Presidente también ratificó el rumbo financiero de su administración. Señaló que Argentina es uno de los cinco países del mundo con equilibrio fiscal financiero y afirmó que la deuda consolidada se redujo del 100% al 39% desde el inicio de su gestión. Ambas referencias fueron presentadas por el propio mandatario como respaldo de la estrategia fiscal en curso.

Proyección y clima político De cara al futuro, el Jefe de Estado proyectó un fuerte repunte económico al afirmar que, una vez estabilizado el contexto global y revalidado el rumbo de sus políticas, el país experimentará un crecimiento “histórico”. En el cierre de su exposición, sumó críticas a la oposición interna, a la que tildó de “una peste peor que los orcos” en referencia al kirchnerismo, en un mensaje dirigido al auditorio madrileño.