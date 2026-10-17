APTRA dio a conocer las producciones y los profesionales que competirán en las distintas categorías. Entre los seleccionados se encuentra Integrándonos, el programa de Telesol realizado por integrantes de la Escuela de Educación Especial Susana de Castelli, que buscará una nueva estatuilla.

Premios a la radio y TV del interior

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La radio y la televisión de las distintas provincias argentinas ya tienen a sus representantes en los Premios Martín Fierro Federal, los galardones que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) para reconocer la producción audiovisual y radiofónica del interior del país. La nómina incluye programas de actualidad, entretenimiento, ficción, cultura, deportes, educación y música, además de distinciones individuales para conductores y periodistas.

La ceremonia está prevista para el 31 de octubre en el salón Caja de los Trebejos, ubicado en Potrero de los Funes, San Luis. Los premios buscan reconocer el trabajo de medios y profesionales que desarrollan sus actividades en distintas regiones del país, con propuestas que reflejan realidades locales y una amplia diversidad de contenidos.

San Juan, presente con una propuesta de inclusión

Entre las producciones seleccionadas, San Juan tendrá un único representante: Integrándonos, nominado en la categoría Programa de Servicios. El ciclo, emitido por la pantalla de Telesol, es realizado por integrantes de la Escuela de Educación Especial Susana de Castelli y se destaca por promover la participación de personas con discapacidad en la producción audiovisual, además de abordar historias de vida, experiencias de inclusión y cuestiones vinculadas con la accesibilidad.

El programa nació en 2008 y cuenta con 18 temporadas. Esta será su sexta nominación a los Martín Fierro Federal, una trayectoria que ya incluye tres estatuillas. Sus integrantes participan tanto frente a cámara como en la elaboración de los contenidos, con el acompañamiento de docentes, periodistas y personal de la institución. La candidatura vuelve a poner en valor una experiencia sanjuanina que utiliza la comunicación como herramienta para visibilizar capacidades, promover derechos y fortalecer la inclusión social.

Todos los nominados a los Martín Fierro Federal

Televisión

Agropecuario

De Nuestras Manos a Tu Casa — Catamarca Radio y Televisión (Catamarca).

Nuestro Agro Misiones — Canal 12 Multimedios (Misiones).

Pasión por el Vino — Canal 7 Las Heras (Mendoza).

Culinario

Cocinando con Megna — Canal 3 Rosario, Televisión Litoral.

Con Sabor a Santa Fe — RTS Medios (Santa Fe).

Gente Necesaria — El Ocho TV (San Miguel de Tucumán).

Cultural Educativo

El Impenetrable TV — Canal 9 (Juan José Castelli, Chaco).

Glosa — RTS, Radio y Televisión Santafesina (Recreo, Santa Fe).

Raíces Rurales — Multimedio Cooperativa Tío Pujio (Córdoba).

De Servicios

Adultos Activos — Canal 7 (Bahía Blanca, Buenos Aires).

Ida y Vuelta — Canal C Argentina (Córdoba).

Integrándonos — Telesol (San Juan).

Junto a Ellas — El Ocho TV (San Miguel de Tucumán, Tucumán).

Deportivo

Clubes Son Amores — RTS, Radio y Televisión Santafesina (Recreo, Santa Fe).

El Podio — Tele Imagen Codificada (Santiago del Estero).

Ella al Extremo — Multivisión Federal (Salta).

Documental

Aconcagua, Crónicas de la Cumbre — Canal 7 (Las Heras, Mendoza).

Osvaldo Pons, Luz y Forma Arquitectura de Vida — El Doce (Córdoba).

Tras un Manto de Neblinas — Canal 10, SRT UNC (Córdoba).

Entretenimientos

Buscando... La Voz del Tango — Canal 7 (Bahía Blanca, Buenos Aires).

Dale Vuelta a la Página — Canal 6 (Posadas, Misiones).

Enredados — Canal Angaú Play (Formosa).

Ficción

Improbable — Tele Imagen Codificada (Santiago del Estero).

Prosa entre Dos Santos — Canal 9 RTR (Chamical, La Rioja).

Ranchera — Canal 7 (Las Heras, Mendoza).

Humorístico

Capacci Indemait — Telefe Rosario (Santa Fe).

Entre Orcos, Mandriles y Ensobrados — Enterate Play CCC Canal 17 (San Miguel de Tucumán).

Humor al Sillón — Canal 12 (Córdoba).

Infantil

Cancheritos — ElOnce (Paraná, Entre Ríos).

Chicos en el Aire — San Luis + (San Luis).

Loquitos por el Fútbol — Tele Imagen Codificada (Santiago del Estero).

Interés General

De 12 a 14 — El Tres Rosario (Santa Fe).

Flavia Te Ve — Canal C Argentina (Córdoba).

Stylo — Somos Rosario (Santa Fe).

Tardes de Remate — Canal 7 (Las Heras, Mendoza).

Labor Animación / Conducción Femenina

Carla Minetti — Vive TV (Rosario, Santa Fe).

Gisella Campos — Noticiero 7 Edición Central, Canal 7 (Las Heras, Mendoza).

Celina Hernández — Espectacular Celina, Televisión Regional Rosario (Santa Fe).

Labor Animación / Conducción Masculina

Emiliano Pascuarelli — +Noticias Central, San Luis Televisión (San Luis).

Franco Fatori — Raíces TV (Independencia, Mendoza).

Marcos Palacio — Una Mañana Glam, Canal 10 (Catamarca).

Sergio Robles — Hola Mendoza Extra y Ovación TV, Canal 7 (Mendoza).

Labor Periodística

Gabriela Albanesi — Tres Poderes, Radio y Televisión Santafesina (Recreo, Santa Fe).

José Leonardo Paredes — Canal 2 (Caleta Olivia, Santa Cruz).

Sergio Dimaría — Canal 7 (Las Heras, Mendoza).

Musical

Musicalizando Salta — NeoxTV (Salta).

Rocksariazo TV — Somos Rosario (Santa Fe).

Tango en la Bahía — Canal 7 (Bahía Blanca, Buenos Aires).

Noticiero

Cada Día — El Tres Rosario (Santa Fe).

Córdoba Noticias — Canal C Argentina (Córdoba).

Noticiero Siete Edición Central — Canal 7 (Las Heras, Mendoza).

Periodístico

3 Poderes — Canal C Argentina (Córdoba).

El Avispero — Enterate Play (San Miguel de Tucumán).

Séptimo Día — Canal 7 (Las Heras, Mendoza).

Temas Médicos

Adaptados — Canal C Argentina (Córdoba).

ADN Ahora la Discapacidad es Noticia — Somos MDQ (Mar del Plata, Buenos Aires).

Hablemos de Inclusión — Canal 19 (Santa Rosa, La Pampa).

Radio

Agropecuario

Agenda Rural — FM Sol (25 de Mayo, Misiones).

Aires de INTA — LU 20 Radio Chubut (Gaiman, Chubut).

El Campo Tiene la Palabra — FM Centro (La Paz, Entre Ríos).

Cultural Educativo

Calidad en Vida — Radio Universidad Nacional de Mar del Plata (Buenos Aires).

El Sonatorio — FM Patagonia Andina (El Bolsón, Río Negro).

El Teatro Digital — FM Master, Somos el Valle (Cipolletti, Río Negro).

De Servicios

Amo Viajar — La Brújula FM (Bahía Blanca, Buenos Aires).

Apaga la Luz y Verás — FM Patagonia Andina (El Bolsón, Río Negro).

Sin Trámite — MDZ Radio FM (Mendoza).

Deportivo

Juego de Pasiones — LT8 Radio Rosario (Santa Fe).

Pelota de Trapo — LRJ 885, 104.1 FM CUX (Río Cuarto, Córdoba).

Súper Deportivo Radio — Radio Villa Trinidad (San Guillermo, Santa Fe).

Documental

Angelelli, Camino a los 50 Años de Martirio — Multimedios Radio Centro Chamical (La Rioja).

Capioví, el Pueblo Misionero Más Navideño del País — FM Guadalupe y FM Acuario (Capioví, Misiones).

Pichuco, el Alma del Bandoneón — Radio Continental Córdoba (Córdoba).

Entretenimientos

Chory Club — FM Brava 94.9 (Las Heras, Mendoza).

Datos Random — Ciudadanos News (Mendoza).

La Tarde de WO — Radio WO (Villa Carlos Paz, Córdoba).

Retrohits 80 x 90 — Play FM Córdoba (Córdoba).

Humorístico

El 22 — Cadena Americana FM 98.3 (Mendoza).

Humor Compartido — LT23, Radio San Genaro (Santa Fe).

Lo Peor Está por Llegar — AZM Radio (Puerto Madryn, Chubut).

Infantil

Cuentapalabra — Radio Universidad Nacional de Salta (Salta).

Figuritas — FM Ecos (Ruiz de Montoya y Capioví, Misiones).

Informativo

Central de Noticias — LT8 Radio Rosario (Santa Fe).

Enterate Primero — Enterate Play 90.5 (San Miguel de Tucumán).

Informate con Romildo — Cadena Los Ángeles (Juan José Castelli, Chaco).

Mitre Informa Primero — Radio Mitre Rosario (Santa Fe).

Interés General

Ahí Vamos — VorterixMDQ (Mar del Plata, Buenos Aires).

El Primero de la Mañana — LT8 Radio Rosario (Santa Fe).

La Tarde de la 100 — La 100 Rosario FM 90.5 (Rosario, Santa Fe).

Labor Animación / Conducción Femenina

Claudia Araujo — Figuritas, FM Ecos (Ruiz de Montoya y Capioví, Misiones).

Eleonora Giura — Vida Laboral, FM Líder (Centenario, Neuquén).

Gachy Santone — Una Tarde Perfecta, LT8 Radio Rosario (Santa Fe).

Labor Animación / Conducción Masculina

Chipi Merino — Enterate Primero, Enterate Play 90.5 (San Miguel de Tucumán).

Diego Damián Peña — El 22, Back Radio (San Rafael, Mendoza).

Javier Dellamaggiore — Hora Libre, Radio Nihuil (Mendoza).

Labor Periodística

Agustina Fiadino — Gracias x el Día, Radio Nihuil (Mendoza).

Germán Dellamónica — Amanecer no es Poco, LT9 Radio Santa Fe (Santa Fe).

Pablo Molina — Servicio Informativo LV8 Radio Nacional Libertador (Mendoza).

Música Clásica / Ciudadana o Tango

El Festival de las Estrellas — AM Libertad (Rosario, Santa Fe).

La Hora de Astor — Radio Mitre Mar del Plata (Buenos Aires).

Tango Vivo — Radio Continental (Córdoba).

Música Folklórica

El Ovillo — CUX FM 104.1 (Río Cuarto, Córdoba).

Haciendo Patria — LRI 434 Radio Dolores (Buenos Aires).

Locos por la Música — Radio Nihuil (Mendoza).

Música Pop / Moderna / Jazz

Colección Vinilo — Radio Ayer 98.1.

Costumbres Argentinas — Radio Metropolitana Rosario (Santa Fe).

Joven y Gastado — Radio Sonic (Capioví, Misiones).

Periodístico

Gracias x el Día — Radio Nihuil (Mendoza).

After Office — MDZ FM 105.5 (Mendoza).

Enterate Ahora — Enterate Play 90.5 (San Miguel de Tucumán).

Temas Médicos