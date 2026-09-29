El debate entra en su tramo final en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. En octubre comenzarán los alegatos y después el tribunal podrá deliberar.

El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y la médica Nancy Edith Forlini declararán hoy por última vez en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La audiencia marca el cierre de la etapa de declaraciones de los imputados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. Luego de esa instancia, el proceso ingresará en la fase de alegatos y quedará más cerca de la deliberación del tribunal.

Luque y Cosachov tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de la prepaga del exfutbolista, también dará su última declaración antes del cierre de esta etapa. No está previsto que declaren hoy el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni ni el clínico Pedro Di Spagna.

Acusación y marco del caso Los siete profesionales están acusados de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión. El juicio busca reconstruir la atención recibida por Maradona en noviembre de 2020, durante la internación domiciliaria en su casa del barrio privado San Andrés, en Benavídez, partido de Tigre. Esa etapa se produjo después de la operación a la que había sido sometido por un hematoma subdural.

En el caso de Luque, la acusación sostiene que fue uno de los impulsores del tratamiento domiciliario durante el cual murió Maradona. Además, se lo señala por haber desoído advertencias sobre el estado de salud del exfutbolista que, según la acusación, le hicieron llegar sus hijas. Esos planteos forman parte de la hipótesis que deberá ser evaluada en el tramo final del debate oral.

Próximas audiencias La agenda judicial prevé que el 8, el 13 y el 14 de octubre se lean los alegatos de la Fiscalía y las querellas. Luego, el 20, el 21 y el 22 de octubre será el turno de las defensas. Recién después de esa secuencia el tribunal quedará en condiciones de deliberar y avanzar hacia una decisión.

El segundo debate llegó a este tramo luego de un primer juicio anulado. Ese proceso original quedó sin efecto por el documental protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach, un episodio que derivó en la nulidad del debate y en la conformación de un nuevo tribunal. La instancia actual, por lo tanto, se encamina a resolver el caso con un cronograma ya definido para las próximas semanas.