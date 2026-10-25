El anuncio se hizo durante un recital en el Movistar Arena. La misa será presidida por el papa León XIV y cerrará su paso por Argentina.

El músico argentino Luciano Pereyra cantará el próximo 11 de noviembre en la misa que el papa León XIV presidirá en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires, según anunció el propio artista durante un concierto en el Movistar Arena, en la madrugada de este domingo.

La presentación tendrá lugar en Luján, a unos 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires, ciudad donde nació y creció el músico y sede del santuario nacional dedicado a la Virgen de Luján, patrona de Argentina. En ese marco, la actuación se inserta en una celebración religiosa de alcance nacional y en la agenda de la primera gira latinoamericana del pontífice.

Repertorio y antecedente

Según un comunicado difundido este domingo por el artista, Pereyra interpretará, entre otros temas, “Si No Es Contigo”, su último lanzamiento y primer adelanto de su próximo álbum. La participación volverá a vincular su trayectoria musical con la fe, en una convocatoria que también remite a uno de los primeros hitos internacionales de su carrera.

Con esta presentación, Pereyra volverá a cantar ante un pontífice 26 años después de su actuación frente a Juan Pablo II en Roma. En agosto de 2000, cuando tenía 18 años, fue elegido representante de la juventud latinoamericana para actuar durante la XV Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Tor Vergata, en el marco del Jubileo de ese año.

Itinerario del pontífice

Argentina será la segunda etapa de la primera gira latinoamericana de León XIV. El pontífice llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre, viajará a Córdoba el día 10 y concluirá su visita al país el 11 con la misa en Luján, antes de partir hacia Perú.

El papa, de 71 años, fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho. Tras la cirugía, el diagnóstico fue un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho. Desde entonces, retomó su agenda habitual y celebró el rezo del ángelus y la audiencia general en la Plaza de San Pedro, que recorrió a bordo del papamóvil.

La misa en Luján marcará el cierre de la visita de León XIV a Argentina y quedará como el último tramo de su paso por el país antes del viaje a Perú.