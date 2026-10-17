Anses retiene el 20% de la AUH hasta que se presenta la Libreta. En noviembre, el monto bruto por hijo sube 1,9%.

Las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden recuperar el 20% que Anses retiene todos los meses mediante la presentación de la Libreta AUH. Ese trámite acredita los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los chicos, y es el requisito para acceder al dinero acumulado.

Cómo se hace Para completar la gestión, hay que ingresar a Mi Anses con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En ese apartado se puede consultar la información de los hijos y verificar si hay datos pendientes de completar. Luego, si corresponde, se descarga e imprime el formulario, que debe llevarse al centro de salud o a la escuela para que completen y firmen las secciones que correspondan. Después, el formulario completo se fotografía y se sube nuevamente al sistema, siguiendo las indicaciones oficiales.

El organismo paga mensualmente el 80% del monto correspondiente a la AUH y retiene el 20% restante hasta que se presenta la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos. Una vez aprobada la libreta, Anses habilita el cobro del dinero retenido. El pago acumulado depende de que la documentación sea validada correctamente por el sistema.

Valores de noviembre En noviembre, la AUH tendrá un aumento del 1,9%, por lo que el monto bruto por hijo pasará de $156.588 a $159.563,17. Con ese ajuste, el pago directo será de aproximadamente $127.650,54 por hijo, mientras que $31.912,63 quedarán sujetos a la presentación de la Libreta AUH.

La acreditación de la libreta es la condición para destrabar el saldo retenido y completar el cobro anual de la prestación. Por eso, la verificación del registro de la presentación resulta clave para evitar demoras en la liquidación. El trámite se realiza a través de la plataforma oficial de Anses y el monto acumulado queda supeditado a la validación de los datos cargados.