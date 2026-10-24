El sacerdote fue arrestado por la Policía Federal en Plaza de Mayo y recuperó la libertad antes de las 21. Cristian Valderrama y Lucas García seguían detenidos al cierre de la información.

El padre Olveira es llevado detenido por efectivos de la policia federal en la jornada de hoy en la plaza de Mayo.

Una protesta de jubilados en Plaza de Mayo terminó este viernes con la detención del sacerdote Francisco “Paco” Olveira y de otros dos manifestantes, en un operativo de la Policía Federal que derivó en cuestionamientos por el accionar de las fuerzas de seguridad. El religioso fue acusado de resistencia a la autoridad y recuperó la libertad minutos antes de las 21. La situación de los otros dos detenidos seguía sin precisiones al cierre de la información.

El procedimiento se produjo en el marco de una movilización en el centro porteño y alcanzó a Cristian Valderrama y Lucas García, además de Olveira. El sacerdote, integrante del grupo Curas en Opción por los Pobres, sostuvo que los jóvenes estaban en el lugar antes de su llegada y afirmó: “Los detuvieron sólo por tener la bandera argentina”. Según su relato, cuando los efectivos intentaron llevárselos, decidió acercarse para acompañarlos.

Antecedentes del sacerdote El padre Paco dijo que su intervención tuvo como único objetivo permanecer junto a los manifestantes y cuestionó el procedimiento policial. También recordó que ya había sido detenido en otras protestas, en noviembre de 2025 y febrero de este año. Ese dato ubica el episodio dentro de una secuencia de intervenciones policiales en manifestaciones vinculadas con reclamos sociales.

Quiénes son los otros detenidos Cristian Valderrama y Lucas García se hicieron conocidos durante la última Marcha Federal Universitaria, cuando una fotografía de ambos sosteniendo una bandera argentina frente al avance de un camión hidrante circuló ampliamente en redes sociales. Esa imagen quedó asociada a la movilización en defensa del financiamiento de las universidades públicas. Desde entonces, ambos continuaron participando en marchas de jubilados y otras manifestaciones sociales.

Según la información difundida sobre el operativo de este viernes, los dos jóvenes permanecían detenidos después de que Olveira recuperara la libertad. Hasta el momento, no se habían informado nuevos detalles sobre su situación judicial, por lo que el próximo dato a seguir es si la autoridad interviniente comunica la carátula, la fiscalía actuante o medidas sobre su liberación.