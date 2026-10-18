Entre 2014 y 2024 hubo 363.877 nacimientos menos, según un análisis de Pensamiento Lateral. El 57% de las personas de 18 a 45 años tiene menos hijos de los que desearía.

La Argentina registró una caída de la natalidad de 46,8% entre 2014 y 2024, según un análisis de Pensamiento Lateral basado en datos oficiales. En ese período, los nacimientos pasaron de 777.012 a 413.135, una diferencia de 363.877 casos. Traducido a la vida cotidiana, el país pasó de 2.129 nacimientos por día a 1.129, es decir, mil menos por jornada.

El dato adquiere relevancia porque no solo refleja menos nacimientos, sino también una brecha entre el deseo y las condiciones para tener hijos. De acuerdo con la Encuesta de Intenciones Reproductivas de UNFPA y Voices! (2026), el 57% de las personas de 18 a 45 años tiene menos hijos de los que desearía, mientras que el 32% tiene la cantidad que quiere y el 11% más de los que hubiera querido. En ese relevamiento, la familia de dos hijos siguió siendo el ideal más elegido.

Edad y distribución territorial

El descenso no se concentró solo en la adolescencia. Dos de cada tres nacimientos menos entre 2014 y 2024 correspondieron a mujeres de 20 a 34 años, franja que explicó el 67% de la caída total. Los nacimientos de madres de 35 años o más también bajaron 30,9%, por lo que la postergación hacia edades mayores no compensó el retroceso general. La reducción de la maternidad adolescente fue de 69,8%, pero explicó solo una parte del fenómeno.

La baja alcanzó a las 24 jurisdicciones, aunque con magnitudes distintas. Tierra del Fuego y Santa Cruz registraron las mayores reducciones, con 58,6% y 56,2%, respectivamente. En la provincia de Buenos Aires, los nacimientos pasaron de 294.329 a 147.081, prácticamente la mitad, y esa jurisdicción concentró el 40,5% de toda la reducción nacional. Chaco y Santiago del Estero mostraron una mayor incidencia de la caída en madres menores de 20 años, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires casi nueve de cada diez nacimientos menos correspondieron a mujeres de 20 años o más.

Economía del cuidado

Para Pensamiento Lateral, la distancia entre el deseo y la realidad aparece vinculada a condiciones económicas y de cuidado. Entre quienes tuvieron menos hijos de los deseados, esos factores fueron mencionados en el 62% de los casos. En agosto de 2026, la canasta de crianza para un niño de 6 a 12 años alcanzó los $713.070 mensuales, considerando bienes, servicios y la valorización del tiempo de cuidado. A eso se suma la distribución desigual del trabajo no remunerado: según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del INDEC, las mujeres destinan en promedio 6 horas y 31 minutos diarios, frente a 3 horas y 40 minutos de los varones.

La consultora también remarcó que la maternidad perdió peso como mandato obligatorio, pero aumentaron las exigencias asociadas a la crianza. Según el análisis, hoy se espera que una madre además de cuidar, estimule, anticipe dificultades y tome decisiones sobre alimentación, sueño, pantallas, escuela y bienestar. En la encuesta de UNFPA y Voices!, el 65% consideró importante tener hijos para una vida plena, aunque otros objetivos obtuvieron porcentajes mayores: salud, 97%; seguridad económica, 96%; vivienda propia, 95%; y desarrollo profesional, 92%.

Cambios en los hogares

El fenómeno también se inscribe en una transformación más amplia de los hogares argentinos. En 2022, el 57% de los hogares no tenía menores de 18 años, frente al 44% en 1991. En el mismo período, los hogares unipersonales pasaron del 13% al 25%. Para Pensamiento Lateral, esos cambios muestran una mayor diversidad de proyectos de vida, pero también dificultades concretas para concretarlos. La consultora sostuvo que la natalidad funciona como una ventana para entender cómo están cambiando el trabajo, la vivienda, los vínculos y el reparto del cuidado en la Argentina.