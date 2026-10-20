La tasa de mortalidad por cáncer de mama en Argentina bajó 14% entre 2014 y 2024, según datos oficiales del Ministerio de Salud. La enfermedad, sin embargo, continúa entre las principales causas de muerte por tumores en mujeres.

De acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer, en 2024 se registraron 5.912 fallecimientos vinculados a este tipo de cáncer y se estimaron 20.750 nuevos diagnósticos en el país. Esa cifra representó el 29,9% de los tumores malignos detectados en mujeres durante ese año.

Perfil epidemiológico

La cartera sanitaria informó que el 83% de las muertes correspondió a mujeres de 50 años o más. En ese contexto, el seguimiento médico periódico, el diagnóstico temprano y el acceso oportuno a los tratamientos aparecen como variables centrales para reducir la mortalidad. El descenso medido en la última década fue de 17,76 defunciones por cada 100.000 mujeres en 2014 a 15,36 en 2024.

El Ministerio de Salud recordó que, detectado en etapas iniciales, el cáncer de mama presenta altas posibilidades de curación. Entre los signos que requieren consulta médica mencionó la aparición de bultos, modificaciones en la piel o el pezón, y secreciones o sangrado por el pezón. También precisó que el autoexamen puede ayudar a advertir cambios, pero no reemplaza a la mamografía, que permite detectar lesiones antes de que sean palpables.

Tamizaje y seguimiento

La recomendación vigente indica que las mujeres de entre 50 y 69 años sin antecedentes personales o familiares de la enfermedad deben realizarse una mamografía cada uno o dos años. Para quienes tienen menos de 50 años, más de 69 o factores de riesgo, la frecuencia y la necesidad del estudio deben definirse con un profesional de salud. El seguimiento puede incluir otros estudios, como ecografías y resonancias magnéticas, según la evaluación clínica de cada paciente.

En paralelo, el Ministerio de Salud de la Nación informó que durante octubre proyectará en salas de espera de hospitales públicos un video con información sobre prevención, diagnóstico y atención. Además, la plataforma Mi Argentina enviará mensajes preventivos adaptados al perfil de los usuarios. La cartera también difundió la guía Cáncer de mama desde el diagnóstico, destinada a pacientes y familias, con información sobre estudios, alternativas terapéuticas, seguimiento y herramientas para conversar con los equipos médicos.

Seguimiento epidemiológico

Este año, el cáncer fue incorporado a los eventos de notificación obligatoria con el objetivo de mejorar el seguimiento epidemiológico. La medida busca reunir información más completa sobre incidencia y mortalidad, además de orientar la planificación sanitaria y la organización de la atención oncológica. En paralelo, el Ministerio brinda asistencia técnica a las 21 jurisdicciones que utilizan el Sistema de Información de Tamizaje (SITAM), una plataforma que registra procedimientos de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento y que cuenta con más de 4.400 centros activos.

Según la información oficial, en lo que va de 2026 se notificaron más de 134.000 mamografías en el sistema. A su vez, se entregaron más de 50 etiquetas de calidad a 21 instituciones de 10 provincias por sus servicios de diagnóstico por imágenes, y 13 de esos reconocimientos corresponden al año en curso. La evaluación considera el equipamiento, la calidad de las imágenes, la formación del personal, la protección radiológica, la organización de los servicios y la seguridad de las pacientes.