La consultora Ad Hoc registró un aumento de cinco puntos en la percepción negativa del presidente. El pico de menciones se dio en octubre, tras sus declaraciones en España.

La imagen negativa del presidente Javier Milei subió al 56% el martes, cinco puntos por encima del promedio mensual, luego de sus declaraciones sobre quienes afirman que la gente no llega a fin de mes. El dato surge de un informe de la consultora Ad Hoc, que atribuyó el movimiento a un “impacto negativo” sobre la conversación pública en torno al mandatario. Según la medición, el episodio elevó las críticas y aumentó el volumen de menciones en el ecosistema digital y en portales de noticias.

Mayor conversación

Ad Hoc señaló que los dichos del jefe de Estado se convirtieron en el tema de mayor conversación vinculado con su figura. El estudio también indicó que se trató del pico de menciones mensual a Milei en lo que va de octubre. En ese marco, la consultora describió que la secuencia de publicaciones y comentarios amplificó el alcance del episodio en el entorno digital.

Los dichos en España

Durante una visita a España, Milei habló con la prensa y calificó como “un slogan barato para afectar a la emocionalidad” la afirmación de que en Argentina “la gente pase diez días sin comer ni beber”. También sostuvo: “Si vos decis que no llegás a fin de mes, si el día 20 te quedaste sin dinero, vos podés vivir 10 días sin comer y sin beber? Lo que estoy diciendo es que es un slongan barato para afectar a la emocionalidad”.

En la misma intervención, agregó: “De hecho, es tan así, que después salieron a aclarar que vos podés tener privaciones. Si vos tenés privaciones, entonces lo que miras es el indicador de pobreza”. La consultora no informó en el texto difundido otros cortes metodológicos ni series comparativas adicionales. El dato disponible deja como próximo elemento a observar la evolución de la conversación digital y de la imagen del presidente en las mediciones posteriores de octubre.